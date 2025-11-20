Brasil chega a 16 mortes confirmadas de intoxicação por metanol

Metanol tem sido detectado em bebidas destiladas no País / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (19) novo boletim sobre intoxicação por metanol após consumo de bebidas alcoólicas. O número de mortes subiu para 16 em todo o país. São agora 97 casos registrados, sendo 62 confirmados e 35 em investigação. No geral, 772 suspeitas foram descartadas. São Paulo é o estado com mais atingidos, com 48 casos confirmados, sendo cinco em investigação. Nove óbitos são do estado. Foram descartadas 511 notificações de intoxicação pelas autoridades paulistas.