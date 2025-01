Rodrigo Bocardi: saiba quem é o jornalista demitido da Globo

O grupo Globo divulgou a demissão do apresentador e jornalista Rodrigo Bocardi nessa quinta-feira, 30, após 25 anos do profissional na casa. Empresa informou que a decisão se deu por uma postura antiética por parte do âncora do Bom Dia São Paulo.

O jornalista de 49 anos, natural de Ipaussu (SP), iniciou sua jornada no Grupo Bandeirantes, no final da década de 1990. Em pouco tempo, foi contratado como repórter da Globo, até passar um período na Angola, entre 2003 e 2004.

Além do telejornal que ampliou seu reconhecimento, também chegou a apresentar o Bom Dia Brasil, o SPTV, o Jornal Hoje, o Jornal da Globo e até o Jornal Nacional. Estreou na rádio CBN em 2020, com o programa Ponto Final, e também comandava o Antena Paulista.

O homem em questão era um atleta de Polo Aquático no clube. No mesmo dia, Rodrigo se justificou e disse que o comentário não teria relação com a cor da pele do homem, mas com a camisa que ele estava usando.

Em 2023, durante demissões em série na Rede Globo, surgiram boatos de que o jornalista teria entrado na relação de pessoas desligadas, mas o fato foi desmentido pela emissora, tornando-se realidade apenas em 2025.