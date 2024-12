O que mantém a roda do racismo girando?

Fernanda Estanislau é advogada popular. Mestre em Direitos Fundamentais com foco em Direito e Relações Raciais pela Universidade Federal do Ceará. Autora do livro "Direito Antirracista". Pós-graduanda no MBA em Gestão Pública e Governança pela Universidade do Parlamento Cearense (UNIPACE). Assessora Técnica da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Coordenadora de Igualdade Racial da Academia Cearense de Direito. Membro da Comissão de Criança e Adolescente e da Comissão de Direitos Humanos da OAB/CE.

Confira, abaixo, a entrevista.