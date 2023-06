Inteligência artificial, expedições fantásticas e polêmicas de cinema

Estamos vivendo aquele futuro previsto nas histórias de ficção científica? Como seria a experiência de uma aventura pela Islândia? Afinal, Marvel é Cinema? As respostas para essas e outras perguntas você encontra a seguir, na nossa trilha de novidades O POVO+.

Ficção ou Realidade? Inteligência artificial



Com o avanço das novas tecnologias, em especial da inteligência artificial, um pensamento comum que pode lhe ocorrer é: “Estou vivendo a realidade ou um filme de ficção científica?”. Não, não estamos no matrix (será?). Mas o que alguns talvez não saibam é como a literatura previu a Inteligência Artificial desde o século 19. Entenda mais sobre o assunto nesta reportagem especial, episódio 11 da série “Leituras: ideias sobre livros e mediadores”.

Confira a reportagem no O POVO+: Como a literatura previu a Inteligência Artificial desde o Século 19 | Leitura: ideias sobre livros e mediadores.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Frankenstein, livro de ficção científica e horror, retratado no cinema. Crédito: Divulgação

Inteligência artificial: outros olhares



Ainda sobre o assunto inteligência artificial, você não vai querer deixar de conferir a série de reportagens que discute os impactos e desafios da tecnologia para a sociedade. Até o ChatGPT participa da conversa!

Leia o último episódio no O POVO+: Humanos e IAs: estamos preparados para esse relacionamento? | Tecnologia e inteligência artificial.

Inteligência artificial Crédito: Pexels

Explorando a Islândia: Expedições fotográficas



Se você é do tipo aventureiro, vai amar a nova temporada da série Expedições Fotográficas. Junte-se a uma equipe de fotógrafos e embarque nessa viagem pelas terras islandesas.

Assista a série no O POVO+: Expedições Fotográficas: Islândia



Explorando a Islândia Crédito: O POVO

Polêmica: Marvel é Cinema?

O cineasta norte-americano Martin Scorsese iniciou essa polêmica. Agora, Arthur Gadelha e Jansen Lucas estreiam “É Cinema!”, o novo programa quinzenal do O POVO+, com debates sobre cinema e outras produções audiovisuais, dicas, resenhas e críticas de obras. Neste primeiro episódio, eles conversam justamente sobre o rumo do Universo Marvel, a partir da questão polêmica.

Assista ao novo programa no O POVO+: Guardiões da Galáxia e o futuro da Marvel no cinema.

Marvel é Cinema? Guardiões da galáxia. Crédito: Divulgação

E mais!

E isso foi apenas para dar um gostinho de tudo o que O POVO+ tem a oferecer. São inúmeros conteúdos em diferentes formatos, desde reportagens especiais, até filmes e séries, artigos, crônicas e colunas de opinião. Tudo isso sem contar com o Clube O POVO+, clube de vantagens do OP+, em que todo assinante tem acesso a descontos e benefícios em dezenas de estabelecimentos parceiros. Ainda não é assinante? Clique aqui e assine já!