Vacina bivalente: Ceará passa de 1 milhão de doses aplicadas

Mais de 1 milhão de cearenses reforçaram a proteção contra a Covid-19 por meio das doses bivalentes da vacina. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil o número é de 21,3 milhões de imunizados. O balanço se refere aos dados de vacinação informados por estados e municípios até a última sexta-feira, 2.

Apesar de ter apenas a oitava maior população entre as unidades federativas, o Ceará é o sétimo com mais doses de vacina bivalente contra Covid até agora. O Estado só fica atrás de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia.

Todos os brasileiros com mais de 18 anos e que completaram o ciclo inicial de vacinação com as duas doses estão aptos para receber o imunizante bivalente. É importante ressaltar que é necessário respeitar um intervalo mínimo de quatro meses após a última dose para que a vacina seja administrada.

Confira a cobertura vacinal nos estados brasileiros:

AC: 30.950 doses



AL: 197.177



AM: 224.143



AP: 49.720



BA: 1.180.595



CE: 1.015.641



DF: 429.668



ES: 354.199



GO: 577.857



MA: 407.815



MG: 2.325.536



MS: 178.130



MT: 149.049



PA: 443.998



PB: 385.652



PE: 625.134



PI: 364.966



PR: 1.274.316



RJ: 1.967.863



RN: 272.224



RO: 80.894



RR: 18.398



RS: 1.283.529



SC: 536.716



SE: 232.843



SP: 6.658.550



TO: 84.547

O Ministério da Saúde reforça a importância da bivalente, mesmo após completar o esquema primário de vacinação, de acordo com as recomendações para cada faixa etária. Com o tempo, o sistema imunológico pode perder a memória contra o vírus, por isso a importância da dose adicional.



