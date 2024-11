Aeris Energy: Coordenador do comitê de auditoria renuncia

Vista aérea da fábrica da Aeris Energy no Complexo Industrial e Portuário do Pecém Crédito: Davi Capistrano/Aeris/Divulgação

Fabricante cearense de pás eólicas, a Aeris Energy recebeu a renúncia do coordenador do comitê de auditoria estatutário e membro do conselho de administração, Edison Ticle. Neste mês, a empresa havia divulgado prejuízo de R$ 56,7 milhões no terceiro trimestre. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A instituição tomou conhecimento do assunto na terça-feira, 26. Na data, já entraram em vigor os efeitos do ato, após análise e aprovação do próprio conselho.

O mesmo conselho havia aprovado, no dia 6 de novembro, a reeleição de Edison a um novo mandato de um ano frente ao comitê.

A Aeris não detalhou sobre os motivos da renúncia e agradeceu o ex-representante pela contribuição e dedicação durante a sua atuação junto aos cargos. Edison atuava na companhia há mais de 6 anos, desde agosto de 2018, segundo informações do seu LinkedIn.

O executivo exerce, ainda, as funções de diretor financeiro e de relações com investidores na Minerva Foods e de membro do conselho de administração e coordenador do comitê de auditoria estatutária nas companhias Azzas, holding a partir da união da Arezzo e do Grupo Soma, e TC (ex-Traders Club). A Aeris Energy disse, ademais, que irá oportunamente avaliar a atualização e recomposição dos cargos à luz dos requisitos e critérios previstos na regulamentação aplicável e na sua Política de Indicação. Prejuízo de R$ 56,7 mi no 3º trimestre A companhia teve um prejuízo líquido de R$ 56,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, 15,5% maior do que o prejuízo de R$ 49 milhões registrado em igual período de 2023. A empresa citou, no balanço, uma desaceleração significativa do setor.

“Em 2023, o setor registrou um crescimento de 4,8 gigawatt (GW) em instalações, enquanto a projeção para 2024 é em torno de 2,5 GW, valor próximo à média de expansão observada nos anos de 2020, 2021 e 2022. Esse cenário evidencia um claro processo de retração”, pontuou. O trimestre também contou com o descomissionamento de duas linhas de produção e o ramp-up – fase de início da produção – de outras duas novas. O portfólio final conta com dez linhas, em que oito estão maduras e duas em maturação. Após os dados do terceiro trimestre, a XP Investimentos reiterou uma visão preocupante para a Aeris, sustentada pelas condições desafiadoras da produção eólica no mercado doméstico para a capacidade de produção eólica e níveis elevados de alavancagem.