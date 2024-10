Minerva conclui compra de ativos da Marfrig no Brasil e em outros países da América do Sul

"Com as aquisições, a Minerva Foods reforça a sua liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Essa iniciativa está em linha com a estratégia de negócios da Minerva Foods e complementa de forma singular nossas operações na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e ampliando assim a nossa capacidade de competir no mercado internacional de proteína animal, sempre respeitando o compromisso da companhia com a sustentabilidade, disciplina financeira e a geração de valor para os acionistas", disse a companhia, no fato relevante assinado pelo diretor de relação com investidores, Edison Ticle.