Perícia Forense do Ceará recebe novos equipamentos; investimento foi de R$ 15 milhões

O evento teve início com uma simulação de uma análise pericial em cena de crime. Com a utilização de um boneco e de amostras de drogas, os peritos demonstraram como é realizado os primeiros procedimentos que viabilizam a elucidação de crimes, como verificação de lesões, extração de dados de aparelhos eletrônicos e verificação toxicológica.

Os equipamentos e itens de tecnologia foram repassados aos setores técnicos ao longo do último mês. Contudo, uma cerimônia oficial de entrega foi realizada na manhã desta sexta-feira na sede da Pefoce, localizada no bairro Moura Brasil, em Fortaleza . Na ocasião, esteve presente o governador Elmano de Freitas e demais autoridades da área de segurança pública.

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) recebeu nesta sexta-feira, 8, novos equipamentos para viabilizar análises periciais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), para a compra dos itens, foram investidos recursos estaduais que ultrapassam os R$ 15.9 milhões . Os equipamentos englobam as áreas de balística, informática e toxicologia.

Após o momento, Elmano e os outros presentes foram direcionados a conhecer as dependências da sede de Pefoce, incluindo os setores de Perícia de Informática e dos laboratórios da Polícia Científica.

Em um dos laboratórios do Núcleo de Química Forense, os peritos apresentaram um dos equipamentos adquiridos: o microscópio virtual Quantum. Primeiro da América Latina e avaliado em mais de R$ 1 milhão, o equipamento é utilizado para a análise de crimes com uso de arma de fogo, com foco em subsidiar as análises de autoria e materialidade de um crime, além de estudar os efeitos dos disparos.

Com a atuação do microscópio, as análises feitas pela Pefoce podem ser realizadas em um período de tempo mais curto, em cerca de três horas, e de mais precisão.

Outra aquisição foi o programa de computador Ufed Premium. Com investimento de R$ 3 milhões, a ferramenta viabiliza a extração de dados celulares, computadores, tablets, HDs e outros dispositivos de armazenamento de última geração. Também foram adquiridos dois scanners laser 3D (fixo e portátil), para a identificação de vestígios em cenas de crimes.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.12.2023: Simulação de perícia em local de crime com a presença do Governador Elmano de Freitas, durante a entrega de equipamentos para a Pefoce. Crédito: FÁBIO LIMA EQUIPAMENTOS foram apresentados ontem Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com o governador Elmano, os equipamentos vão proporcionar um aumento no número de elucidação de crimes praticados. “Os equipamentos e a capacitação dos nossos peritos certamente contribuirão significativamente para fortalecer nossas instituições vinculadas na área da Segurança Pública. Além disso, fortalecerá a área de inteligência de informação e tecnologia, pois é exatamente essa combinação integrada com a Polícia Civil que permitirá garantir paz e tranquilidade à sociedade”, declarou.