Quatro micos de tufo branco serão reintroduzidos na Caatinga graças a voos solidários

O programa Avião Solidário, da Latam, transportou, de Porto Alegre/RS a Fortaleza/CE, na madrugada desta quarta-feira, 1°, um grupo de quatro micos de tufo branco, da espécie Callithrix jacchus. Eles serão reintroduzidos na Caatinga.

O Centro de Triagem de Animais Silvestres do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente no Rio Grande do Sul (Cetas/Ibama/RS) estava cuidando do grupo, no entanto, para a conclusão do processo de reabilitação e de retorno à natureza, eles foram encaminhados para a Cetas/Ibama do Ceará.

O órgão delimitou um prazo entre 10 a 60 dias para enviá-los de volta ao bioma.

O viés da ação é realocá-los aos seus respectivos habitats. Neste caso, o Nordeste é a região do território nacional cuja os saguis-de-tufo-branco são nativos. Tanto que, uma das variantes do nome deste primata é: "sagui-do-nordeste".

Em nota, a Latam esclarece que o programa abrange, além de animais, um quantia alta de pessoas, cargas, emergências de saúde, causas ambientais e desastres naturais, por todo o solo sul-americano e de maneira gratuita.

Iniciativa resgatou 150 animais em 2022

Segundo o levantamento feito pelo projeto, somente em 2022, o Avião Solidário da Latam transportou mais de 150 animais silvestres no Brasil, de 17 espécies diferentes. Nos últimos 10 anos, mais de 4,6 mil animais silvestres foram recondicionados aos seus lares.

