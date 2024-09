Brasil bate recordes e termina no top 5 nas Paralimpíadas pela primeira vez

Brasil encerra participação em Paris com 89 medalhas, sendo 25 de ouro, e alcança melhor colocação no quadro de medalhas na história da competição

O Brasil alcançou a melhor marca de sua história nas Paralimpíadas de Paris. Pela primeira vez, a delegação nacional terminou uma edição dos Jogos Paralímpicos entre as cinco maiores potências do mundo. Com uma campanha impecável e recordes históricos, o País conquistou 89 medalhas no total, sendo 25 de ouro.

A China foi a grande campeã dos Jogos, com 94 ouros, seguida por Grã-Bretanha, com 49, e Estados Unidos, com 36 medalhas douradas.

A disputa pelo top 5 foi acirrada, com o Brasil brigando até o último dia dos Jogos, neste domingo, 8, com a Itália, que até sábado ficou na frente. No entanto, o Brasil conseguiu a virada com dois ouros decisivos no domingo: um no halterofilismo e outro na canoagem, garantindo sua melhor posição na história das Paralimpíadas.