Brasil brilha com 16 pódios e bate recordes de ouros e medalhas nas Paralimpíadas

Mariana D’Andrea beija sua medalha de ouro conquistada nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 Crédito: Ana Patrícia/CPB

O Brasil viveu o dia mais vitorioso de sua história nos Jogos Paralímpicos. Com 16 medalhas, sendo seis ouros, três pratas e sete bronzes, o País quebrou dois recordes importantes: o de maior número de títulos dourados em uma única edição e o de total de medalhas conquistadas. Até o momento, o Brasil soma 23 ouros, 25 pratas e 38 bronzes, ocupando o sexto lugar no quadro geral de medalhas. A Itália, em quinto, tem 24 ouros e 15 pratas. No entanto, com o favoritismo brasileiro na canoagem neste domingo, 8, último dia do evento, a expectativa é de que o País supere os italianos e termine no top 5. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Atletismo e judô em destaque O atletismo brasileiro teve um dia dourado. Rayane Soares conquistou o ouro nos 400m rasos da classe T13, para atletas com baixa visão, e Jerusa Geber venceu os 200m da classe T11, para atletas cegas. A dobradinha nos 200m da classe T37 foi garantida com a prata de Ricardo Mendonça e o bronze de Christian Gabriel. Paulo Henrique dos Reis levou o bronze no salto em distância da classe T13, e Thomas ficou com o terceiro lugar nos 400m da classe T47. No judô, o Brasil dominou com cinco medalhas. Arthur Silva (até 90kg J1), Willians Araujo (acima de 90kg J2) e Rebeca Silva (acima de 70kg J2) subiram ao lugar mais alto do pódio. Erika Zoaga conquistou a prata na categoria até 70kg J1, e Marcelo Casanova ficou com o bronze nos 90kg J2.

Outros pódios no futebol, natação, halterofilismo e canoagem No futebol de cegos, o Brasil garantiu o bronze ao vencer a Colômbia por 1 a 0, após a derrota nos pênaltis para a Argentina na semifinal. Na natação, Lidia Cruz conquistou o bronze nos 50m costas da classe S4, encerrando as competições da modalidade para o Brasil.