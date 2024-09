Brasil conquista quatro novas medalhas pela natação nas Paralimpíadas

Provas foram realizadas na tarde desta segunda-feira, 2, com nova conquista de Gabrielzinho, Carol Santiago se tornando a maior medalhista de ouro do país em Paralimpíadas e dobradinha das irmãs Carneiro

O Brasil conquistou na tarde desta segunda-feira, 2, mais que um pódio de medalhas com as finais da natação das Paralimpíadas de Paris-2024, com dois ouros, uma prata e um bronze. O primeiro ouro contabilizado foi da Carol Santiago, nos 50 metros livres S13, classe para atletas com diferentes níveis de deficiência visual.

Com a conquista, ela se tornou a maior medalhista de ouro do Brasil em Paralimpíadas.

Além dela, quem também somou mais uma medalha de ouro no peito foi o fenômeno Gabriel Araújo, também conhecido como Gabrielzinho, nos 200m livro S2. No terceiro ouro somado pelo nadador nos atuais Jogos Paralímpicos, ele finalizou a prova em 3min58s92, com mais de 14 segundos de distância do segundo colocado, o russo Vladimir Danilenko.