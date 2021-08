Quadro de medalhas das Paralimpíadas atualizado hoje, 29; veja como está

Petrúcio Ferreira continua sendo o homem mais rápido do esporte paralímpico. Nos Jogos de Tóquio-2020, ganhou a medalha de ouro na prova dos 100 metros da classe T47 (para quem teve um braço amputado), e ainda houve uma dobradinha brasileira no pódio: Washington Júnior levou o bronze. A prata ficou com o polonês Michal Darus. Os dois foram duas estrelas em um dia com nove medalhas nacionais.

Além de Petrúcio, foram outros três ouros. Yeltsin Jacques, no 5.000m T11 (cegos); Silvânia Costa, no salto em distância T11; e Wallace Santos, no arremesso de peso F55 (pessoa com lesão na coluna e uso de cadeira de rodas) — com direito a recorde mundial. Washington também não foi o único do atletismo brasileiro a levar o bronze. João Victor Teixeira, do arremesso de peso F37 (atleta com paralisia cerebral e que consegue andar), ficou em terceiro na prova.

Petrúcio é uma das maiores estrelas paralímpicas do Brasil. Campeão e recordista mundial e ouro no Rio-2016, o paraibano de 24 anos foi o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura da Tóquio-2020, ao lado da jogadora de bocha Evelyn Oliveira.

Após a prova, Petrúcio contou sobre um momento tenso que teve durante a preparação. "No momento difícil acabei tendo uma discussão com o treinador, e peço desculpas. Ele é um cara fenomenal, um pai pra mim. Eu perguntei pra ele: 'você confia em mim', e ele respondeu: 'confio, confio 100%, 200%'", relatou, em entrevista ao SporTV. Ao lado de Washington, os dois disseram ter combinado o funk com a pisadinha na dancinha que fizeram após a conquista das medalhas.

Já o ouro de Jacques Yeltsin foi emoção pura. Ele dominou os primeiros metros da prova, mas depois perdeu a ponta para o japonês Kenya Karasawa. Nos metros finais, o brasileiro superou o adversário e garantiu o primeiro lugar.



"Treinamos mais de dois anos de maneira intensa para essa prova. Já tinha uma estratégia definida e os meninos (guias) foram me passando todas as informações (durante a corrida). Aí quando o Carlos (guia) entrou e me avisou, é o queniano e o japonês (que estavam na disputa pelo ouro). Já pensei, como tinha estudado, o japonês não iria dar uma arrancada na chegada. Dito e feito."

Outro ouro emocionante foi o de Wallace Santos. No quinto e último arremesso, ele atingiu o recorde mundial de 12,63 metros, superando o búlgaro e ex-recordista mundial Ruzhdi Ruzhdi, que ficou com a prata. O atleta atravessou momentos complicados antes de competir em Tóquio. A treinadora do brasileiro, Jurema Henrique, morreu vítima de um câncer, e Wallace teve momentos declarados de depressão. Foi barra para ele. Com novo técnico, conseguiu garantir a classificação e chegar bem a Tóquio, no trabalho que agora terminou consagrado com o pódio.



Silvânia é mais uma bicampeã, tal qual Petrúcio. Ela conquistou a primeira colocação nos Jogos de Tóquio no penúltimo salto ao atingir a marca de 5 metros, um pouco abaixo do próprio recorde mundial de 5,46.



"Não foi fácil. No final precisou de garra e determinaçao. Antes de finalizar, já comecei a comemorar. Foram cinco meses muito dolorido, de suspensão. Essa medalha representa essa superação. O bicampeonato significa a volta por cima. Tive duas pausas no ciclo: o nascimento do meu filho e a suspensão. Nos últimos passos, ele contava 'sete, oito e nove' para dar o salto. A voz do meu treinador transmitiu uma confiança e consegui graças também a essa força dele."

Natação rende mais um ouro

Já dourada pelo título de Gabriel Bandeira no 100m borboleta S14 (deficiência intelectual), o Brasil foi representado por Wendell Belarmino na prova dos 50m livre da classe s11 (deficiência visual severa) na Paralimpíada de Tóquio-2020 e saiu com nada menos que o ouro: conseguiu superar rivais chineses e vencer a prova com o tempo de 26s04. Matheus Rheine ficou na sexta posição.

Em uma prova curta como os 50 metros livre, o mais importante largar bem e manter o ritmo forte até acabar. E foi o que Belarmino fez. O brasileiro saiu bem, um pouco atrás do chinês Dongdong Chua, que ficou com a prata, e conseguiu ultrapassá-lo. O bronze ficou com o lituano Edgaras Matakas.

"A ideia era vir, me divertir e nadar o mais rápido possível. Felizmente, o mais rápido possível foi medalha de ouro. Eu estou realizando três sonhos: vir para uma Paralimpíada, disputar uma final e ser medalha de ouro. Eu tirei um peso dos ombros quando bati na parede e ouvi a galera do Brasil gritando (outros nadadores e comissões técnicas)", afirmou Belarmino ao SporTV após a vitória.



Belarmino tem 23 anos e é natural de Brasília. O nadador é o atual campeão mundial da prova que ganhou na Paralimpíada e vice nos 100 metros livre, que ele não disputará em Tóquio. Contudo, ainda tem mais uma prova em Tóquio, os 200 metros medley da classe s11.



Um detalhe que chamou atenção na preparação de Wendell para Tóquio é que o brasileiro utilizava túneis de vento como forma de relaxar, mas também de fortalecer a sensibilidade corporal, estimulada indiretamente pelos voos no simulador. Como é deficiente visual, o tato é fundamental para o brasileiro na piscina, como demonstrou em sua primeira Paralimpíada.



