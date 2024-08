Olimpíada: ouro de Duda e Ana Patrícia no vôlei de praia enlouquece web

A medalha no vôlei de praia veio em Paris. Após passar em branco nos Jogos de Tóquio o Brasil voltou a figurar no pódio da modalidade na Olimpíada. E foi com Duda e Ana Patríca, que encerraram um jejum de 28 anos das mulheres sem conquistar o ouro no esporte. A vitória mexeu com as redes sociais, principalmente no X (antigo Twitter).

Finalmente o ouro: Duda e Ana Patrícia faturam a medalha mais desejada em Paris – Foto: AFP via Getty Images

A vitória por 2 a 1 teve momentos de emoção. Após a vitória apertada no primeiro set (26/24), as brasileiras acabaram sofrendo uma derrota dura no segundo (12/21). Mas no tie-break, Duda e Ana Patrícia dominaram do início ao fim (15/10). O decisivo set contou ainda com um desentendimento com as canadenses. Mas nada abalou a agora dupla campeã olímpica.