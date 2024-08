Golfe nas Olimpíadas: conheça esporte que voltou aos Jogos após um século

Olimpíadas 2024: conheça o golfe, esporte que voltou às Olimpíadas em 2016 e se mantém em Paris Crédito: Mick De Paola/Unsplash

Quando Nelly Korda nasceu, em 1998, o golfe moderno já era praticado por volta de cinco séculos. Não obstante, quando ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, a norte-americana se juntou à compatriota Margaret Abbott em uma vitória que conectou gerações 121 anos depois. Korda, que vem de uma família de atletas, foi a segunda mulher a ganhar no individual feminino desde o retorno do golfe como esporte olímpico, em 2016. Neste feito, a golfista é precedida pela sul-coreana Inbee Park, a dona do ouro nos Jogos do Rio de Janeiro. Que o País do Futebol fosse o encarregado pelo retorno do golfe na competição, e não os Estados Unidos (EUA) ou a Inglaterra, associados no pensamento popular ao esporte, pode soar curioso.

Atualmente o Brasil possui cerca de 117 campos, segundo a Confederação Brasileira de Golfe. Em comparação, os EUA possuíam, até o final de 2023, 16 mil campos de golfe em 14 mil instalações do esporte, ou seja: mais campos em todo o país do que lojas Starbucks ou McDonald's*. A seguir, conheça a história do golfe, esporte que retornou ao pódio olímpico nas Olimpíadas do Rio e se mantém nas últimas edições. De beach tennis a escalada: CONFIRA esportes casuais e radicais no Ceará



Golfe nas Olimpíadas: origem do esporte De acordo com a Federação Brasileira de Golfe (CBGolfe), a origem do golfe moderno está na Escócia, mas versões do esporte podem ser encontradas na tradição do jogo romano de Paganica e na China durante a Dinastia Song. Existem alegações de que a Rainha Mary da Escócia praticava golfe durante o século XVI, quando aprendeu o esporte em seu período na França, embora os rumores estivessem relacionados aos comentários de críticos. O jornal britânico “The Illustrated News” retratou uma imagem da história em 1905. As primeiras regras do golfe foram registradas em 1744 pela Honourable Company of Edinburgh Golfers, fato que destacou o esporte como um dos primeiros a estruturar suas próprias diretrizes.

No final do século XIX, os primeiros torneios femininos foram disponibilizados por meio da Ladies' Golf Union. Golfe: chegada ao Brasil O golfe chegou ao Brasil a partir dos britânicos que viviam ao redor do País, o que permitiu sua popularização e existência no século XX. O campo mais antigo, São Paulo Golf Club, foi fundado em 1901. 20 anos depois, em 1921, o Gávea Golf foi construído no Rio de Janeiro.

Na história do País, o Brasil teve apenas um presidente golfista: Getúlio Vargas. O político começou a jogar no Gávea, mas preferiu praticar no Itanhangá Golf Club, também do Rio de Janeiro. Golfe nas Olimpíadas: como a partida funciona No portal oficial das Olimpíadas de Paris 2024, o princípio do esporte é explicado em uma frase: “o jogo de golfe consiste em jogar uma bola com um taco desde a área do tee até o buraco por uma tacada ou tacadas sucessivas de acordo com as regras”. Na prática, os golfistas devem utilizar tacos diferentes para atingir resultados diversos, baseando-se em critérios como a distância até o buraco e a superfície do campo.

Na competição olímpica, o formato segue o jogo por tacadas, ou seja, é preciso contabilizar o número de tacadas de cada jogador até completar o campo de 18 buracos quatro vezes em quatro dias. O perfil olímpico destaca que vence o atleta com o menor número de tacadas no final das quatro rodadas do torneio. Golfe: retorno aos Jogos Olímpicos Nelly Korda jogando golfe nas Olimpíadas de Paris 2024 Crédito: Pierre-Philippe MARCOU / AFP