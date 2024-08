Ginasta se lesiona antes de apresentação e Brasil fica fora da final por equipes de ginástica rítmica

Na primeira rotação, ao som de "I wanna Dance with Somebody", feita pelos compositores Shannon Rubicam e George Robert Merrill, e interpretada por Whitney Houston e Thalita Pertuzatti, o Brasil realizou uma ótima exibição na prova com a arco.

Durante os 2min e 30s de música, as brasileiras conseguiram uma nota total de 35.950. Deste número, 9.7 vieram da dificuldade corporal apresentada e 11.4 da dificuldade dos aparelhos. Enquanto 8.7 foram dados pela performance artística e 6.75 pela execução, o que garantiu a quarta colocação da apresentação.