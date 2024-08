Final Brasil x Canadá no vôlei de praia: data, horário e onde assistir

O Brasil vai enfrentar o Canadá sexta (09/08), na disputa da final olímpica no vôlei de praia feminino Crédito: Gaspar Nóbrega/COB

Duda/Ana Patrícia (Brasil) e Melissa e Brandie (Canadá) se enfrentam em jogo válido pela final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de 2024. Partida será disputada no Estádio Torre Eiffel - Quadra Central, em em Paris (FRA), às 17h30min (horário de Brasília) desta sexta, 9 de agosto (09/08). Brasil nas Olimpíadas 2024: VEJA programação completa dos Jogos

O confronto terá transmissão ao vivo na TV Globo (TV aberta), Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (YouTube). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Final Brasil x Canadá no vôlei de praia das Olimpíadas: decisão valendo ouro Com muita força e determinação, Duda e Ana Patrícia venceram a dupla australiana, Clancy e Mariafe, e conseguiram vaga na final olímpica no vôlei de praia. Desta forma, independente do resultado, a dupla brasileira já garantiu uma medalha para o país. As adversárias de Duda e Ana Patrícia serão Melissa e Brandie, do Canadá. A dupla canadense garantiu a vaga na final após vencer Huberli e Brunner, da Suíça. O Brasil retorna a uma final após não conseguir medalhas em Tóquio 2020. Integrado ao programa dos Jogos Olímpicos desde a edição de Atlanta 1996, o vôlei de praia tem o Brasil como o segundo país que mais conquistou medalhas, sendo elas três ouros, sete pratas e três bronzes.