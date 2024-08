Djokovic vence Alcaraz e conquista ouro olímpico inédito em Paris neste domingo, 4. Djokovic superou o espanhol Carlos Alcaraz por 7/6 (7-4) e 7/6 (7-2) em 2h48min de partida.

Com o resultado, o sérvio se junta a outros cinco tenistas que conseguiram o Golden Slam (vencer os quatro torneios de Grand Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open –, as Olimpíadas, a Copa Davis e o ATP Finals. O súnicos que tinham conseguido o feito antes haviam sido Steffi Graf, Andre Agassi, Rafael Nadal e Serena Williams.

Mesmo retornando de uma operação no joelho direito, que o fez se retirar de Roland Garros antes de disputar as quartas, Djokovic não perdeu nenhum set no torneio olímpico. O Sérvio estreou com um jogo tranquilo diante do australiano Matthew Ebden.