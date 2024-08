Ciclismo ao vivo nas Olimpíadas 2024: onde assistir e programação

As provas de estrada incluem a corrida de estrada e o contrarrelógio individual, eventos que testam tanto a resistência quanto a velocidade dos ciclistas em percursos que variam em distância e dificuldade.

O ciclismo nas Olimpíadas de 2024 em Paris está sendo um dos destaques esportivos , oferecendo diversas modalidades que englobam diferentes aspectos do esporte. As competições estão divididas em quatro disciplinas principais: ciclismo de estrada, ciclismo de pista, mountain bike e BMX.

As corridas de BMX são disputas de alta velocidade em pistas com rampas e curvas acentuadas, enquanto o estilo livre envolve manobras e truques em uma pista especialmente projetada para isso.

Os ciclistas competem em circuitos off-road, exigindo habilidades técnicas para lidar com subidas íngremes, descidas rápidas e obstáculos naturais. O BMX tem duas modalidades principais: corrida e estilo livre (freestyle).

Realizado em velódromos, o ciclismo de pista inclui várias modalidades, como a perseguição individual e a perseguição por equipes. Essas provas são caracterizadas pela alta velocidade e táticas específicas de corrida. As provas de mountain bike ocorrem em terrenos acidentados e desafiadores.

Olimpíadas 2024: onde assistir aos jogos de ciclismo?



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com, na TV Globo e no canal fechado Sportv.

Para quem prefere assistir por meio de aparelhos móveis, também há transmissões em aplicativos de streaming como YouTube e Twitch, pelo canal Cazé TV; e na Globo Play para assinantes.

Programação das Olimpíadas 2024: Ciclismo ao vivo dia 31 de julho



Ciclismo BMX Freestyle



8h10 - Park (feminino) - Final - China x EUA x Austrália



9h32 - Park (masculino) - Final - Argentina x Reino Unido x França

Programação das Olimpíadas 2024: Ciclismo ao vivo dia 1° de julho



Ciclismo BMX Racing



15h - Quartas de Finas (masculino)



15h20 - Quartas de Finas (feminino)



17h05 - Corrida de última chance (masculino)



17h15 - Corrida de última chance (feminino)

Programação das Olimpíadas 2024: Ciclismo ao vivo dia 2 de julho



Ciclismo BMX Racing



15h - Semifinais (masculino)



15h15 - Semifinais (feminino)



16h35 - Final (masculino)



16h50 - Final (masculino)



Programação das Olimpíadas 2024: Ciclismo ao vivo dia 3 de julho



Ciclismo de estrada



6h - prova de estrada (masculina)



Programação das Olimpíadas 2024: Ciclismo ao vivo dia 4 de julho



Ciclismo de estrada



9h - prova de estrada (feminina)



Programação das Olimpíadas 2024: Ciclismo ao vivo dia 5 de julho



Ciclismo de pista



12h - Velocidade por equipes (feminino) - classificatórias



12h27 - Perseguição por equipes (masculino) - classificatórias



13h55 - Velocidade por equipes (feminino) - primeira rodada



14h09 - Velocidade por equipes (masculino) - classificatórias



14h46 - Velocidade por equipes (feminino) - finais

Programação das Olimpíadas 2024: Ciclismo ao vivo dia 6 de julho



Ciclismo de Pista



12h30 - Perseguição por equipes (feminino) - classificatórias



14h - Velocidade por equipes (masculino) - primeira rodada



14h14 - Perseguição por equipes (masculino) - primeira rodada



14h55 - Velocidade por equipes (masculino) - finais



Programação das Olimpíadas 2024: Ciclismo ao vivo dia 7 de julho



Ciclismo de Pista



7h45 - velocidade (masculino) - classificatórias



8h26 - Keirin (feminino) - primeira rodada

