Francesa Pauline Ferrand-Prévot é ouro no ciclismo montain bike dos Jogos de Paris

Pauline Ferrand-Prévot deu à França sua primeira medalha de ouro individual nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao vencer neste domingo (28) a prova cross-country do ciclismo montain bike, na colina de Elancourt, nos arredores da capital.

Ferrand-Prévot, de 32 anos, ficou à frente da americana Haley Batten e da sueca Jenny Rissveds.

Depois do primeiro ouro do país anfitrião nos Jogos, no rugby sevens, a vitória de Ferrand-Prévot deu à delegação francesa a primeira medalha dourada em uma modalidade individual.