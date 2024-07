Parisienses veem mudanças no Sena, mas contaminação pode fazer triatlo virar duatlo

O POVO foi às margens do Sena para ver de perto a situação do rio, e a primeira constatação é a ausência quase total de lixo, cena que não era muito comum há alguns anos.

Os treinamentos de familiarização do triatlo no Rio, que deveriam ter sido realizados nos dois últimos dias, foram cancelados, e os atletas, incluindo os cearenses Vittória Lopes e Manoel Messias e os demais brasileiros, Djenyfer Arnold e Miguel Hidalgo, seguem treinando em piscinas.

Mais de R$ 7 bilhões foram gastos pelo governo francês em um ambicioso projeto de revitalização do Rio Sena para torná-lo apto a ser o palco das provas de triatlo e maratona aquática nos Jogos Olímpicos de Paris . Agora, o nível de contaminação da água segue preocupante, o que pode fazer com que a maratona aquática seja realocada e o triatlo vire duatlo.

Casal francês Bastien e Elina no Rio Sena, em Paris Crédito: Victor Pereira

“Honestamente, como parisiense e uma pessoa que mora perto do rio, eu não vejo diferença nenhuma na cor. Na verdade, eu vi que existem motivos científicos que explicam que não é porque a água do rio é verde que significa que não está limpo. Mas, nós percebemos que há muito menos lixo do que víamos anteriormente”, garante Elina. “Eu acho que o Sena nunca cheirou mal”, completa Bastien.

O também estudante Lucas Verget, de 23 anos, nasceu em Pernambuco e logo se mudou para a França, onde mora com o pai. Ele corrobora com o fato de que nunca sentiu odor proveniente do rio e tem a sensação de que “está do mesmo jeito, a cor também não mudou, mas, talvez, o nível de bactéria tenha mudado”. Quanto às ruas, “Paris está muito mais limpa do que há seis meses atrás”, conclui o pernambucano.

Brasileiro Lucas Verget no Rio Sena, em Paris Crédito: Victor Pereira

A prova masculina, programada inicialmente para esta terça-feira, 30, pode não acontecer. O mesmo para a prova feminina, agendada para esta quarta-feira, 31. Desta forma, o Comitê Olímpico Internacional (COI), juntamente com a organização dos Jogos Olímpicos de Paris, trabalha com duas alternativas.

Primeiro, o adiamento das duas provas para a próxima sexta-feira, 2. Caso, até lá, os níveis de contaminação não melhorem, aí viria a alternativa mais drástica: realocar as provas da maratona aquática para o Clube Náutico de Vaires-Sur-Marne, onde já são disputados o remo e a canoagem, e transformar o triatlo em um duatlo.