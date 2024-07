Brasil x Quênia ao vivo no vôlei feminino das Olimpíadas: onde assistir

O vôlei feminino nos Jogos Olímpicos 2024 iniciou as suas disputas no domingo, 28, mas a estreia brasileira na modalidade só acontece nesta segunda-feira, 29, contra a equipe do Quênia. Confira mais detalhes sobre a partida, como assistir e horário ao final.

Diferente das edições anteriores, as 12 seleções foram divididas em três grupos e não dois, cada um com quatro equipes. O Brasil aparece no Grupo B, ao lado do Japão, Polônia e Quênia, com partidas na Arena Paris Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O confronto terá transmissão ao vivo na Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (YouTube e Twitch), além do portal oficial das Olimpíadas, com algumas restrições.