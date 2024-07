Brasil x Japão ao vivo no rugby feminino das Olimpíadas: onde assistir

Após estreia nos Jogos Olímpicos de 2024, equipe do Brasil no rugby feminino enfrenta Japão nesta segunda, 29; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo na Globoplay (streaming), Sportv (TV fechada) e na Cazé TV (YouTube e Twitch), além do portal oficial das Olimpíadas, com algumas restrições.

Com a capitã da seleção brasileira feminina de rugby, Raquel Kochhann, selecionada como porta-bandeira do Brasil, a modalidade estreou nas Olimpíadas 2024 em busca da medalha. Agora, a equipe enfrenta o Japão nesta segunda, 29, para manter seu espaço na competição. Confira mais detalhes sobre a disputa, como assistir e horário ao final.

Rugby ao vivo nas Olimpíadas 2024: VEJA onde assistir e programação



Brasil x Japão ao vivo nas Olimpíadas: quando acontece e horário

As Yaras, como é conhecida a equipe do Brasil, enfrentam a seleção do Japão a partir das 10 horas (horário de Brasília), representando o Grupo C. As duas equipes se encontram nesta segunda-feira, 29 de julho.

Brasil x Japão: segunda-feira, 29 de julho - 10 horas (horário de Brasília)

Brasil x Japão ao vivo nas Olimpíadas: onde assistir



A transmissão dos Jogos Olímpicos no Brasil acontece ao vivo por meio do site Olympics.com (com restrições), TV Globo, no canal fechado Sportv, e na Cazé TV, disponível no YouTube e na Twitch.