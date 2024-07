Brasil nas Olimpíadas 2024 hoje (26/07): programação do País nos Jogos

Olimpíadas de Paris 2024: confira a programação do Brasil nesta sexta-feira (26/07) Crédito: Miriam Jeske/COB

Olimpíadas 2024: programação do Brasil hoje (26/07) com dia e horário Tiro esportivo Philipe Chateubrian - 05h (horário de Brasília) - Pistola de Ar 10m Masculino - Treino Pré-Evento Cerimonia de abertura dos Jogos Olímpicos

14h30 - delegações vão desfilar a bordo de 94 barcos no Rio Sena Clique aqui para seguir o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Brasil nas Olimpíadas 2024: calendário do futebol O futebol nas Olimpíadas começará no dia 24 de julho, quarta-feira, com partidas das seleções masculinas. O Brasil, que ficou com o ouro nas duas últimas edições (Rio 2016 e Tóquio 2020), não se classificou para a disputa deste ano. A final acontecerá no dia 9 de agosto. No dia 25, terá início o futebol feminino. O Brasil estreia às 16 horas (de Brasília), contra a Nigéria, pelo grupo C. Depois, a Seleção enfrenta o Japão, às 12 horas (de Brasília) do dia 28. Por fim, a Alemanha será a última rival das brasileiras na fase de grupos, no dia 31, às 12 horas (de Brasília).