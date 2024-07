Olimpíadas ao vivo hoje, 25: programação e onde assistir aos Jogos

Uniforme do Brasil nas Olimpíadas: VEJA quem fez e por que causou polêmica



Programação das Olimpíadas do futebol feminino hoje (25)



12h - Canadá x Nova Zelândia (Feminino) - Grupo A

12h - Espanha x Japão (Feminino) - Grupo C

14h - Alemanha x Austrália (Feminino) - Grupo B

14h- Nigéria x Brasil (Feminino) - Grupo C

16h - França x Colômbia (Feminino) - Grupo A

16h - Estados Unidos x Zâmbia (Feminino) - Grupo B



Programação das Olimpíadas do Rugby Sevens masculino hoje (25)



9h - Samoa x Quênia (Masculino) - Grupo B

9h30h - Argentina x Austrália (Masculino) - Grupo B

10h - EUA x Uruguai (Masculino) - Grupo C

10h30- Fiji x França (Masculino) - Grupo C

11h - Japão x África do Sul (Masculino) - Grupo A

11h30 - Nova Zelândia x Irlanda (Masculino) - Grupo A

15h - 9° Classificação Geral x 12° Classificação Geral

15h30 - 10° na classificação geral x 11° na classificação Geral

16h - 1° no Grupo A x 8° na classificação Geral

16h30 - 2° no Grupo B x 2° no Grupo C

17h - 1° no Grupo C x 2° no Grupo A17h30 - 1° no Grupo B x 7° na Classificação Geral