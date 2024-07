Anota na agenda: veja os jogos da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris

Seleção Brasileira feminina está no Grupo C dos Jogos de Paris. A estreia da Canarinho será na quinta-feira (25)

No Grupo C das Olimpíadas, a Seleção Brasileira enfrentará, além da Nigéria, o Japão e a Espanha. Dos três jogos, aliás, dois serão em Bordeaux, cidade sede do Brasil nas Olimpíadas.

A Seleção Brasileira, que está em Bordeaux, na França, está na reta final da preparação para as Olimpíadas de Paris. A estreia da Canarinho nos Jogos será na quinta-feira (25) contra a Nigéria. Nesta matéria, o Jogada10 detalha para você o calendário do Brasil na fase de grupos.

Os jogos contra Nigéria e Espanha serão no Estádio de Bordeaux. Ele foi construído em 2015, para a Eurocopa do ano seguinte. Em resumo, a distância do estádio, com capacidade para cerca de 42 mil torcedores, para Paris é de duas horas e 10 minutos de trem.

Jogo contra o Japão será em Paris

Já o duelo contra a seleção japonesa, no dia 28 de julho, será no Parc des Princes, a casa do Paris Saint-Germain. Principal estádio da França, construído em 1897, ele tem capacidade para receber cerca de 48 mil torcedores.

Confira o calendário da Seleção

25/07 – Brasil x Nigéria – Estádio de Bordeaux – 14h

28/07 – Brasil x Japão – Parc des Princes – 12h

31/07 – Brasil x Espanha – Estádio de Bordeaux – 12h