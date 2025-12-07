'Ganhei da maneira que queria', diz Norris após título da Fórmula 1

"Sinto que consegui ganhar [o campeonato] da maneira que queria e sem ser alguém que eu não sou. Não tentei ser tão agressivo como o Max [Verstappen] pode ser, ou tão determinado como outros campeões foram no passado. Ganhei da maneira que eu desejava", declarou Norris em entrevista coletiva.

"Ganhei da maneira que queria", disse o britânico Lando Norris, campeão do mundo de Fórmula 1 após o Grande Prêmio de Abu Dhabi neste domingo.

O piloto de 26 anos conquistou o Mundial com dois pontos de vantagem sobre Verstappen, que ainda tinha chances de título antes da última corrida da temporada, no circuito de Yas Marina.

Mesmo com a vitória do holandês, Norris chegou em terceiro, o que foi o suficiente para ser campeão.

"Verstappen pilotou como um tetracampeão do mundo. Estou muito feliz por ter conseguido competir e medir forças com ele", destacou Norris, que conquistou seu primeiro título mundial depois dos quatro obtidos pelo holandês entre 2021 e 2024.

"Estou orgulhoso, mas não porque amanhã vou acordar dizendo 'venci a todos' e sou campeão do mundo. Estou orgulhoso porque sinto que fiz muitas pessoas felizes", concluiu o campeão britânico, agradecendo à sua equipe, a McLaren, pelo trabalho realizado.