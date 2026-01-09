Em boa fase, Ceará encara o Pinhalense em casa para retomar liderança da Superliga B

Em boa fase, Ceará encara o Pinhalense em casa para retomar liderança da Superliga BEntrada no CFO será mediante check-in ou doação de 1kg de alimento. O duelo acontece no domingo, 11, às 18h
O Ceará encara neste domingo, 11, às 18h, o Pinhalense, de Santa Catarina, pela 6ª rodada da Superliga B, no Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em busca de retomar a liderança no certame, conquistada provisoriamente após a vitória conquistada por 3 sets a 0, no último encontro diante do ASA Alumínio, em Campinas (SP) na terça-feira, 6.
Com 12 pontos conquistados, o Alvinegro de Porangabuçu ocupa a vice-liderança da Superliga B, com quatro vitórias e uma derrota. Este será o quarto compromisso do clube como mandante na competição nacional. Até aqui, a equipe comandada por Raphael Dantas venceu Recife, Flamengo e Ascade.
Em caso de triunfo, o voleibol do Vovô poderá retomar a ponta na tabela de classificação, caso o Pinheiros, de São Paulo, líder da segundona feminina, tropece na rodada.
Entrada no CFO
O acesso dos torcedores ao local de partida ocorrerá por meio de check-in ou mediante a doação de 1 kg de alimento. Os sócios-torcedores precisam confirmar a presença antecipadamente e, no dia do jogo, apresentar a carteirinha do Sócio Vozão para entrar no ginásio.
Já o público que escolher a opção da doação deverá entregar o quilo de alimento na entrada do CFO. Após isso, o acesso para adentrar as arquibancadas será liberado.