Em boa fase, Ceará encara o Pinhalense em casa para retomar liderança da Superliga B

Ceará entra em quadra neste domingo, 11, para encarar o Pinhalense. / Crédito: Wellerson Gomes / Ceará SC

O Ceará encara neste domingo, 11, às 18h, o Pinhalense, de Santa Catarina, pela 6ª rodada da Superliga B, no Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO), em busca de retomar a liderança no certame, conquistada provisoriamente após a vitória conquistada por 3 sets a 0, no último encontro diante do ASA Alumínio, em Campinas (SP) na terça-feira, 6. Siga o canal "Esportes O POVO" no WhatsApp Com 12 pontos conquistados, o Alvinegro de Porangabuçu ocupa a vice-liderança da Superliga B, com quatro vitórias e uma derrota. Este será o quarto compromisso do clube como mandante na competição nacional. Até aqui, a equipe comandada por Raphael Dantas venceu Recife, Flamengo e Ascade.