Ceará vence Asa Alumínio pela Superliga B e assume liderança

Próximo desafio da equipe alvinegra será diante do Pinhalense-SP no domingo, 11, às 18 horas no Ginásio do Centro de Formação Olímpica (CFO)

O Ceará assumiu a liderança da Superliga B na noite desta terça-feira, 6, no Ginásio da AABB, em Campinas (SP), ao vencer o ASA Alumínio por 3 sets a 0. Com o triunfo, a equipe feminina do Vovô assumiu provisoriamente a ponta da tabela após a 5ª rodada da competição.

Com parciais de 25/21, 25/17 e 32/30, o time comandado por Raphael Dantas chegou aos 12 pontos e agora depende de tropeços de Abel Moda Vôlei e do Pinheiros para encerrar a rodada na liderança isolada.