Calendário esportivo 2026: Copa, mundiais de vôlei e Olimpíada

Confira parte do calendário esportivo de 2026 com Copa do Mundo, Cearense, Nordestão, Jogos Olímpicos e Mundiais de Vôlei / Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

O ano de 2026 será um dos mais movimentados do esporte mundial e nacional, reunindo Copa do Mundo masculina de futebol, competições regionais consolidadas, Jogos Olímpicos de Inverno e os Campeonatos Mundiais de Vôlei.

O calendário combina tradição, mudanças de formato e grandes expectativas para seleções e clubes brasileiros.



A seguir, veja os principais eventos esportivos confirmados para 2026, com datas oficiais já divulgadas. Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo masculina será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, com sedes nos Estados Unidos, Canadá e México. Esta será a primeira edição com 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes, com 32 avançando ao mata-mata. A abertura acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, e a final será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.



O Brasil, maior vencedor da história da Copa do Mundo, com cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

Campeonato Cearense Série A

O Campeonato Cearense da Série A de 2026 será disputado entre 6 de janeiro e 8 de março, com 12 datas previstas.

