Calendário esportivo 2026: Copa, mundiais de vôlei e Olimpíada

O ano de 2026 será um dos mais movimentados do esporte mundial e nacional, reunindo Copa do Mundo masculina de futebol, competições regionais consolidadas, Jogos Olímpicos de Inverno e os Campeonatos Mundiais de Vôlei.
O calendário combina tradição, mudanças de formato e grandes expectativas para seleções e clubes brasileiros.
A seguir, veja os principais eventos esportivos confirmados para 2026, com datas oficiais já divulgadas.
Copa do Mundo de 2026
A Copa do Mundo masculina será disputada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, com sedes nos Estados Unidos, Canadá e México.
Esta será a primeira edição com 48 seleções, distribuídas em 12 grupos de quatro equipes, com 32 avançando ao mata-mata. A abertura acontece no Estádio Azteca, na Cidade do México, e a final será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
O Brasil, maior vencedor da história da Copa do Mundo, com cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002), está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.
A Seleção Brasileira estreia no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.
Campeonato Cearense Série A
O Campeonato Cearense da Série A de 2026 será disputado entre 6 de janeiro e 8 de março, com 12 datas previstas.
As equipes estão divididas em dois grupos:
- Grupo A: Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá.
- Grupo B: Ceará, Floresta, Iguatu, Tirol e Maranguape.
O estadual mantém a disputa concentrada no primeiro trimestre do ano, com fases de grupos e confrontos eliminatórios.
Os maiores vencedores do Campeonato Cearense são Ceará e Fortaleza, que lideram o ranking histórico de títulos estaduais, protagonizando uma das rivalidades mais tradicionais do futebol nordestino.
Copa do Nordeste 2026
A Copa do Nordeste de 2026 terá início em 25 de março e seguirá até 7 de junho. A edição marca a adoção de um novo formato, com ajustes no calendário e na organização das fases, buscando reduzir o impacto sobre clubes que disputam várias competições ao longo da temporada.
O torneio mantém a fase de grupos, seguida por mata-mata até a final, preservando sua importância regional e nacional.
Os maiores campeões da Copa do Nordeste são Bahia e Vitória, com quatro títulos cada, consolidando o domínio do futebol baiano na história da competição.
Jogos Olímpicos de Inverno de 2026
Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 serão realizados entre os dias 6 e 22 de fevereiro, nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália. Esta será a quarta vez que o país sediará uma edição olímpica, a primeira dedicada exclusivamente aos esportes de inverno.
A competição reunirá atletas de dezenas de países em modalidades como esqui alpino, patinação artística, hóquei no gelo e snowboard.
O evento ocorre em meio à temporada esportiva europeia e antecede o período mais intenso do calendário do futebol mundial.
Mundiais de Vôlei feminino e masculino
O calendário de 2026 também reserva espaço para os Campeonatos Mundiais de Vôlei, organizados pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).
O Mundial feminino será disputado no primeiro semestre, enquanto o masculino ocorre no segundo semestre do ano.
No histórico da competição, a seleção brasileira masculina soma três títulos mundiais, conquistados em 2002, 2006 e 2010.
Já a seleção feminina do Brasil foi campeã mundial duas vezes, em 2006 e 2014, mantendo o País entre as maiores potências da modalidade.
Um ano decisivo para o esporte
Com Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, campeonatos regionais tradicionais e Mundiais de Vôlei, 2026 se consolida como um dos anos mais intensos do esporte recente.
Para o torcedor brasileiro, será uma temporada marcada por grandes disputas, expectativas elevadas e protagonismo em diferentes modalidades.