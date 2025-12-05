Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

Autor AFP
Tipo Notícia

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5) em Washington D.C., resultou em uma fase de grupos sem precedentes: 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, com as seleções anfitriãs, os Estados Unidos, o México e o Canadá nos Grupos D, A e B, respectivamente.

O jogo de abertura será entre México e África do Sul no dia 11 de junho, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México.

Já o Brasil fará sua estreia contra Marrocos em 13 de junho. Cabeça de chave do Grupo C, a seleção brasileira também terá como adversários Escócia e Haiti.

A atual campeã mundial Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J.

As duas melhores seleções de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas no geral se classificam para a segunda fase, a primeira de mata-mata (16 avos de final).

Abaixo estão os 12 grupos da Copa do Mundo da América do Norte:

Grupo A

México, África do Sul, Coreia do Sul, Vencedor da repescagem D da Uefa

Grupo B 

Canadá, Vencedor da repescagem A da Uefa, Catar, Suíça 

Grupo C 

Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia 

Grupo D 

Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Vencedor da repescagem C da Uefa 

Grupo E 

Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador 

Grupo F 

Holanda, Japão, Vencedor da repescagem B da Uefa, Tunísia 

Grupo G 

Bélgica, Egito, Irã, Nova Zelândia 

Grupo H 

Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai 

Grupo I 

França, Senegal, Vencedor da repescagem intercontinental 1, Noruega 

Grupo J 

Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia

Grupo K 

Portugal, Vencedor da repescagem intercontinental 2, Uzbequistão, Colômbia

Grupo L 

Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá 

