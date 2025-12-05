Os 12 grupos da Copa do Mundo de 2026

O jogo de abertura será entre México e África do Sul no dia 11 de junho, no icônico Estádio Azteca, na Cidade do México.

O sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira (5) em Washington D.C., resultou em uma fase de grupos sem precedentes: 48 seleções divididas em 12 grupos de quatro, com as seleções anfitriãs, os Estados Unidos, o México e o Canadá nos Grupos D, A e B, respectivamente.

Já o Brasil fará sua estreia contra Marrocos em 13 de junho. Cabeça de chave do Grupo C, a seleção brasileira também terá como adversários Escócia e Haiti.

A atual campeã mundial Argentina enfrentará Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J.

As duas melhores seleções de cada grupo e as oito melhores terceiras colocadas no geral se classificam para a segunda fase, a primeira de mata-mata (16 avos de final).

Abaixo estão os 12 grupos da Copa do Mundo da América do Norte: