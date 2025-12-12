Fortaleza Basquete Cearense e Associação Peter Pan realizam ação especial de Natal

Fortaleza Basquete Cearense e Associação Peter Pan realizam ação especial de NatalA campanha solidária ajudará crianças em tratamento de câncer a assistir jogos presencialmente
O Fortaleza Basquete Cearense e a Associação Peter Pan irão realizar, em conjunto, uma ação especial de Natal para beneficiar crianças em tratamento de câncer. A campanha tem a proposta de dar oportunidade aos pacientes de comparecer às partidas do Carcalaion por meio da venda dos ingressos.
Durante o mês de dezembro, empresas e pessoas físicas poderão participar da ação ao adquirir ingressos solidários para os jogos do Fortaleza BC pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partir dessas compras, pacientes da APP, acompanhados de familiares, poderão assistir, de forma presencial, aos jogos da equipe.
Parte da receita gerada pelas vendas será destinada à manutenção dos 16 programas de promoção à saúde desenvolvidos pela instituição, que presta assistência em áreas como alimentação, moradia, educação, lazer e saúde mental.
As partidas da campanha serão realizadas no Ginásio da Unifor nas seguintes datas:
- Fortaleza Basquete Cearense x Paulistano – 15/12, às 19h30min
- Fortaleza Basquete Cearense x Pinheiros – 18/12, às 19h30min
- Fortaleza Basquete Cearense x Minas Tênis Clube – 27/12, às 16 horas
- Fortaleza Basquete Cearense x Cruzeiro – 29/12, às 19h30min
"Queremos que o basquete seja também um instrumento de esperança. Neste mês, cada ingresso solidário comprado se transforma em um sorriso, uma lembrança especial e um momento único para as crianças da Associação Peter Pan. É uma honra colaborar para ampliar o impacto dessa instituição tão importante para o nosso Estado", disse Thális Braga, presidente do Fortaleza Basquete Cearense.
A presidente-executiva da Associação Peter Pan, Olga Freire, manifesta satisfação com o convênio e frisa a relevância da iniciativa.
"A energia da torcida e a atmosfera do jogo têm um efeito transformador nas nossas crianças. Esta campanha representa afeto, inclusão e novas possibilidades. Com o apoio do público e das empresas, seguiremos realizando nossas atividades em prol das 1.300 famílias assistidas todos os meses aqui na Associação Peter Pan".
Como adquirir os ingressos
Qualquer pessoa física ou empresa poderá contribuir adquirindo ingressos solidários para os jogos de dezembro. Informações e valores estão disponíveis nos canais oficiais do clube e na plataforma de venda de ingressos.