Fortaleza Basquete Cearense e Associação Peter Pan realizam ação especial de Natal

Fortaleza BC e APP em ação social / Crédito: Ícaro Lima / Associação Peter Pan

O Fortaleza Basquete Cearense e a Associação Peter Pan irão realizar, em conjunto, uma ação especial de Natal para beneficiar crianças em tratamento de câncer. A campanha tem a proposta de dar oportunidade aos pacientes de comparecer às partidas do Carcalaion por meio da venda dos ingressos. Durante o mês de dezembro, empresas e pessoas físicas poderão participar da ação ao adquirir ingressos solidários para os jogos do Fortaleza BC pelo Novo Basquete Brasil (NBB). A partir dessas compras, pacientes da APP, acompanhados de familiares, poderão assistir, de forma presencial, aos jogos da equipe.

Parte da receita gerada pelas vendas será destinada à manutenção dos 16 programas de promoção à saúde desenvolvidos pela instituição, que presta assistência em áreas como alimentação, moradia, educação, lazer e saúde mental. As partidas da campanha serão realizadas no Ginásio da Unifor nas seguintes datas: Fortaleza Basquete Cearense x Paulistano – 15/12, às 19h30min



Fortaleza Basquete Cearense x Pinheiros – 18/12, às 19h30min



Fortaleza Basquete Cearense x Minas Tênis Clube – 27/12, às 16 horas



Fortaleza Basquete Cearense x Cruzeiro – 29/12, às 19h30min Fortaleza BC e APP em ação social Crédito: Ícaro Lima / Associação Peter Pan "Queremos que o basquete seja também um instrumento de esperança. Neste mês, cada ingresso solidário comprado se transforma em um sorriso, uma lembrança especial e um momento único para as crianças da Associação Peter Pan. É uma honra colaborar para ampliar o impacto dessa instituição tão importante para o nosso Estado", disse Thális Braga, presidente do Fortaleza Basquete Cearense.

A presidente-executiva da Associação Peter Pan, Olga Freire, manifesta satisfação com o convênio e frisa a relevância da iniciativa.

"A energia da torcida e a atmosfera do jogo têm um efeito transformador nas nossas crianças. Esta campanha representa afeto, inclusão e novas possibilidades. Com o apoio do público e das empresas, seguiremos realizando nossas atividades em prol das 1.300 famílias assistidas todos os meses aqui na Associação Peter Pan". Como adquirir os ingressos

