Norde Vôlei controla o jogo e faz 3 a 0 no Fluminense pela Superliga B

Carcará vence a segunda seguida, assume momentaneamente a liderança e tem atuação segura de Da Silva

O destaque da partida voltou a ser o oposto Da Silva. Com eficiência nas viradas de bola e precisão no saque, ele marcou pontos decisivos no fim dos dois primeiros sets, ambos fechados com aces. Depois da partida, o jogador destacou a postura mais agressiva do time desde o início.

O Norde Vôlei manteve os 100% de aproveitamento na Superliga B 2025/2026. Fora de casa, no ginásio João Coelho Netto, no Rio de Janeiro, a equipe cearense venceu o Fluminense por 3 sets a 0 na quinta-feira, 4, com parciais de 25–17, 25–18 e 25–20. O resultado levou o Carcará aos seis pontos, com seis sets vencidos e apenas um perdido, assumindo momentaneamente a liderança da competição.

“Foi um jogo importante. A gente sabia da dificuldade por ser na casa do adversário, mas conseguimos imprimir um ritmo muito bom de saque, defesa, bloqueio e contra-ataque. Hoje tivemos uma postura diferente no saque, mais agressiva desde o começo, o que refletiu no resultado", afirmou Da Silva.

O jogo

Ao longo dos três sets, o Norde Vôlei controlou as ações. O time cearense assumiu a dianteira logo nos primeiros pontos e abriu vantagem a partir da metade de cada parcial. Os comandados de Marcelo Negrão só estiveram atrás no placar duas vezes — uma no primeiro set, outra no segundo — e rapidamente retomaram o domínio.

A equipe iniciou a partida com a mesma formação da estreia: Rodrigo Ribeiro (levantador), Rafa Bairros e Tiago Salles (ponteiros), Matheus Paulo e Pablo Bertolo (centrais), Caio da Silva (oposto) e Bruno Bello (líbero). No terceiro set, após abrir oito pontos, Negrão aproveitou para rodar o elenco, colocando em quadra Ygor Ceará (ponteiro), Gabriel Galo (levantador), Breno Silva (oposto) e Guilherme Rech (central).

O Carcará volta a atuar em casa no sábado, 13 de dezembro, às 18h, no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. O adversário será o América/SSC/RN, em duelo nordestino pela terceira rodada da Superliga B.