Conheça a equipe de vôlei do Ceará, participante da Superliga B

A equipe feminina de Voleibol reestreia na Superliga B nesta sexta-feira. / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O elenco feminino de Voleibol do Ceará irá disputar a Superliga B pelo segundo ano consecutivo, com o primeiro jogo nesta sexta-feira, 5, contra o Recife (PE) no Ginásio Aécio de Borba, na capital cearense. Após vencer a Unifor e se consagrar bicampeã estadual, a equipe terminou em 6º lugar na temporada passada e deseja retornar com melhores resultados. Treinadas pelo técnico Raphael Dantas, as atletas do Vovô venceram o Campeonato Cearense de Vôlei com 100% de aproveitamento nas seis partidas em que disputaram. Foram 12 sets vencidos e apenas em um foram superadas, contra a Unifor na última partida, na qual conquistaram o título.

O treinador comanda o Alvinegro desde a temporada 2024-25, auxiliado por Galba Ribeiro, Mário Neves e Igor Fragoso. Ele valoriza a importância da experiência ao reestrear na segunda divisão da modalidade, assim como o bom desempenho no Cearense. O técnico permanece no comando para a disputa da segunda divisão da modalidade. Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC "É um duelo importante, o pontapé inicial da competição. É importante começar com o pé direito. Ano passado, jogamos contra a mesma equipe (Recife) em casa e perdemos em um confronto muito competitivo. É uma equipe veterana. Nós estamos no nosso segundo ano, mas adquirimos bagagem da última temporada. Acredito que a equipe está preparada, tivemos jogos competitivos contra a Unifor, pelo Campeonato Cearense. Isso foi importante para a nossa preparação. Estamos com opções no elenco. Esperamos um jogo difícil, é uma rivalidade regional. Estamos motivados para entrar em quadra e honrar a camisa do Ceará". O projeto foi iniciado na temporada 2022-23 com a equipe profissional. No primeiro ano, as meninas alvinegras disputaram competições como a Copa Nordeste Brasileiro de Vôlei, Taça Ceará de Vôlei e Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Como estreante, o Ceará foi vice-campeão na terceira divisão da modalidade. Entretanto, em 2023-24, a equipe conquistou o acesso à próxima divisão e foi campeão da Superliga C.

Assim como o elenco profissional masculino do futebol, o bicampeonato cearense das atletas no vôlei foram em 2024 e 2025. Atleta da equipe de vôlei do Ceará. Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC As jogadoras do elenco atual que venceu o Campeonato Cearense permanecem para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Líberos: Camila Sander (17 anos) e Arih Rufino (21 anos)

Levantadoras: Livia Sander (17 anos), Sofhia Lopes (24 anos) e Renata Calandrine (26 anos)

Centrais: Ariadne Borges (28 anos), Vitória Rosa (22 anos), Fran (25 anos) e Joyce Kelly (22 anos)

Ponteiras: Duda (22 anos), Bruna Carvalho (24 anos), Marcella Santos (26 anos) e Isabele (27 anos)

Opostas: Isabella Binatti (16 anos), Jaqueline Firmino (23 anos) e Gabriela Luiza (20 anos) A média de idade entre as jovens é de 22 anos, sendo de 16 anos a mais nova e 28 anos a mais velha. A equipe jogará 13 jogos na fase de grupos, sendo sete como mandante. O diretor de Esportes Olímpicos do Ceará, Andrade Neto, destaca o foco no objetivo de acesso do elenco à primeira divisão da modalidade, além de ressaltar a qualidade da equipe.

Elenco já foi bicampeão cearense e dono de título da Superliga C. Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC “Em qualquer competição que o Ceará disputar, o objetivo principal precisa ser buscado. Entraremos fortes para conquistar o acesso. Somos um clube novo na modalidade, mas queremos figurar entre os principais times e alcançar grandes resultados. Fizemos boas contratações e acreditamos que as atletas estão comprometidas com as metas do clube. Ao final da competição, esperamos ser premiados com a vaga na elite do voleibol nacional e, assim, garantir a primeira participação do Ceará na história da Superliga A”. Tendo surgido no ano de muitas mudanças na estrutura do clube, em 2023, o projeto conseguiu grandes feitos em três anos de história, como o vice e título da Superliga C, dois campeonatos estaduais e duas participações na Superliga B. O diretor informou que o orçamento do Alvinegro no vôlei não é superior nem abaixo das outras equipes da Superliga B, mas está no mesmo patamar.