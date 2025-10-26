Campeão do ATP 500 Basileia: Veja os principais feitos de João Fonseca no tênis mundial

Campeão do ATP 500 Basileia: Veja os principais feitos de João Fonseca no tênis mundialAos 19 anos, o tenista brasileiro acumula títulos de nível ATP e alcança a 28ª posição no ranking, consolidando seu nome entre os mais promissores do circuito
João Fonseca conquistou neste domingo, 26, o título do ATP 500 da Basileia, o troféu mais relevante de sua carreira até o momento. Na final disputada na Suíça, o tenista brasileiro superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A vitória impulsionou o atleta no ranking da ATP e consolidou seu nome entre os destaques do tênis mundial.
Nesta temporada, Fonseca garantiu três títulos de relevância no cenário internacional: o ATP 500 da Basileia, sua maior conquista e o primeiro troféu de um brasileiro em simples nesta categoria de torneio; o ATP 250 de Buenos Aires; e o World Tennis Tour (WTT 125) de Adelaide.
O sucesso nas quadras impulsionou o brasileiro no ranking da ATP. Após o título na Basileia, João Fonseca alcançou a 28ª posição, um avanço significativo que o coloca como o quinto melhor brasileiro ranqueado na história do simples masculino.
A precocidade é uma marca na trajetória do tenista. Além dos títulos de nível ATP, o jovem também possui três troféus de Challenger, dois deles conquistados em 2025. Em 2024, ele foi campeão do ATP Next Generation Finals, torneio que reúne os melhores jovens da temporada. Sua trajetória também é marcada por vitórias importantes sobre tenistas que figuram no top 10 e top 20 do circuito mundial.
Se entre os grandes, João Fonseca já se destaca, frente aos mais jovens não seria diferente. Atualmente, o brasileiro é o segundo melhor do mundo entre os tenistas de até 21 anos, ficando atrás apenas do tcheco Jakub Mensik (19º no ranking geral).