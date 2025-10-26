Campeão do ATP 500 Basileia: Veja os principais feitos de João Fonseca no tênis mundial

26-10-2025: João Fonseca comemora o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça. Ele venceu o espanhol Davidovich Fokina na final / Crédito: Fabrice Coffrini/AFP

João Fonseca conquistou neste domingo, 26, o título do ATP 500 da Basileia, o troféu mais relevante de sua carreira até o momento. Na final disputada na Suíça, o tenista brasileiro superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A vitória impulsionou o atleta no ranking da ATP e consolidou seu nome entre os destaques do tênis mundial. Nesta temporada, Fonseca garantiu três títulos de relevância no cenário internacional: o ATP 500 da Basileia, sua maior conquista e o primeiro troféu de um brasileiro em simples nesta categoria de torneio; o ATP 250 de Buenos Aires; e o World Tennis Tour (WTT 125) de Adelaide.