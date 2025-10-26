João Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia e conquista maior título do Brasil desde Guga

Com 19 anos recém completados, o tenista brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina por 2 a 0 na final e alcançou a 28ª posição no ranking da ATP. O resultado é o sexto melhor de um brasileiro na Era Aberta

Esta conquista representa o maior título do tênis brasileiro em chaves masculinas de simples desde o Masters 1.000 de Cincinnati, em 2001, vencido por Gustavo Kuerten, o Guga.

O tenista João Fonseca conquistou o título do ATP 500 da Basileia na tarde deste domingo, 26. Na final do torneio disputado na Suíça, o atleta de 19 anos superou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do mundo, em 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Fonseca só nasceria no ano seguinte e hoje se torna o primeiro do Brasil a chegar a uma final de ATP 500 desde a criação da categoria em 2009. Ele também é o quinto mais jovem do mundo a disputar uma decisão neste nível.

O troféu da Basileia é o segundo de João Fonseca em duas finais disputadas no circuito ATP. Em fevereiro, o tenista havia sido campeão do ATP 250 de Buenos Aires. Seu currículo também inclui o ATP Next Generation de 2024 e três títulos de Challenger, sendo dois deles na atual temporada.

Com os 500 pontos obtidos na Basileia, João Fonseca agora soma 1.615 pontos, ascendendo para a 28ª colocação do ranking da ATP. No início do ano, o tenista ocupava o 145º lugar. O avanço de mais de 100 posições em dez meses o coloca como o sexto melhor brasileiro da história no ranking, contando homens e mulheres, desde o início da Era Aberta do tênis.

A meta inicial de Fonseca para este ano era terminar entre os 40 melhores do mundo, objetivo que foi superado. Restando duas semanas para o fim da temporada, o brasileiro disputará o Masters 1.000 de Paris, com estreia marcada contra o canadense Denis Shapovalov em data e horário a serem confirmados.