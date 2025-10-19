Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza Basquete Cearense encara Botafogo pelo NBB

Após estreia com vitória, Fortaleza Basquete Cearense encara Botafogo pelo NBB

Carcalaion segue no Rio de Janeiro e enfrenta o Glorioso nesta segunda-feira, 20, a partir das 20 horas, pela segunda rodada da competição nacional
Atualizado às Autor Afonso Ribeiro
Autor
Afonso Ribeiro Repórter de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois dias depois da estreia com vitória na temporada 2025/26 do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense já volta a entrar em quadra nesta segunda-feira, 20, às 20 horas, no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da competição.

No primeiro compromisso da nova edição da competição nacional, o Carcalaion bateu o Vasco por 88 a 78, sábado passado, 18. A equipe segue em solo carioca para enfrentar o Glorioso e, depois, o Flamengo, na próxima quinta-feira, 23.

O time da sérvia Jelena Todorovic, reformulado para esta temporada, conseguiu manter a vantagem no placar ao longo de todo o confronto diante do Cruzmaltino e viu algumas peças novas se destacarem, com o armador norte-americano Dupree e o pivô Alberton, além do remanescente Salsamendi.

O armador australiano Alex Mudronja, sob os cuidados do departamento médico, deve seguir como desfalque.

Sem muito tempo para descansar, o desafio da vez do Tricolor será diante do Botafogo, que vai disputar o primeiro jogo na atual edição do NBB. Nem todos os clubes estrearam ainda, o que afeta a tabela de classificação, mas o Fortaleza BC fez sua parte e aparece na terceira posição, atrás de São José-SP e Flamengo.

Depois da "turnê" no Rio de Janeiro, o Carcalaion ainda terá mais um jogo fora de casa, contra a Unifacisa-PB, no dia 31 deste mês. A estreia como mandante será apenas em 5 de novembro, diante do Corinthians, às 19h30min, no Ginásio da Unifor.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar