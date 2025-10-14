Fortaleza BC se prepara para estreia no NBB 2025/2026 com novidades no elenco

Técnica Jelena Todorovic assumiu o comando do Fortaleza Basquete Cearense nesta temporada / Crédito: Lázaro Viana/Divulgação

Após ter conquistado a 9ª colocação no Torneio Abertura, o Fortaleza Basquete Cearense agora mira sua estreia no NBB 2025/2026. A equipe viaja na próxima sexta-feira, 17, para o Rio de Janeiro, onde enfrentará Vasco, Botafogo e Flamengo, respectivamente. Em busca de um desempenho melhor que o da temporada passada, quando o Carcalaion concluiu o campeonato na lanterna, com dez vitórias e 24 derrotas, algumas contratações foram feitas. A grande novidade é a técnica sérvia Jelena Todorovic, que chegou para assumir o comando tricolor após a saída de Flávio Espiga.

Jelena será a primeira mulher e a segunda pessoa mais jovem a comandar uma equipe na elite do basquete nacional. A sérvia de 31 anos tem no currículo passagens em times da Euroliga, como Estrela Vermelha, da Sérvia; Panathinaikos, da Grécia; Fenerbahce, da Turquia; e Real Madrid, da Espanha, e na comissão técnica de seleções como Sérvia, Grécia e Espanha. Fortaleza Basquete Cearense passou por reformulação para a nova temporada do NBB Crédito: Lázaro Viana/Divulgação Já sob a liderança dela, o Fortaleza BC participou do Torneio Abertura do NBB, competição realizada em preparação para a principal competição do ano.

Na disputa, o Carcalaion foi superado por Flamengo (71 a 87) e Pato Basquete-PR (88 a 78) na fase classificatória e terminou em último no grupo, indo para a briga de 9° ao 12° lugar. Na segunda fase, a equipe cearense conquistou vitórias sobre Brusque Basquete (105 a 71) e Botafogo (81 a 64) e ficou com a nona colocação. Fortaleza BC: outros reforços Além da treinadora, outros nomes estrangeiros chegaram para fortalecer a equipe para a nova temporada: Alex Mudronja, armador australiano de 24 anos; Michael Dupree, armador americano de 30 anos; Aleksa Popovic, ala sérvio de 26 anos; e Jack Gohlke, armador americano de 25 anos. Além desses, os pivôs Bernardo da Silva, ex-Pinheiros, e Rafael Rodrigues, com passagens por Sérvia, Alemanha, Lituânia e Espanha, também foram contratados. O Fortaleza BC renovou ainda com o pivô Samuel e os alas Gabriel e Salsamendi por mais uma temporada.

Fortaleza BC: turnê no Rio de Janeiro O primeiro compromisso do Carcalaion na nova edição do NBB será contra o Vasco, no próximo sábado, 18, às 16 horas, no Ginásio de São Januário, no Rio de Janeiro. Técnica Jelena Todorovic conversa com jogadores do Fortaleza Basquete Cearense Crédito: Lázaro Viana/Divulgação Na segunda-feira, 20, às 20 horas, visita o Botafogo, no Ginásio Oscar Zelaya, e, por fim, mede forças com o Flamengo, no dia 23, às 19 horas, no Ginásio do Macanazinho.

NBB 2025/2026: mudanças na competição A temporada 2025/2026 do Novo Basquete Brasil chega com algumas novidades na sua composição e no sistema de disputas. A primeira delas é o aumento de 18 para 20 equipes participantes do torneio. Para esta edição, o Rio Claro Basquete-SP, que retomou os trabalhos após dois anos de paralisação, assume a vaga do São Paulo, que encerrou as atividades na modalidade. Além disso, Basket Osasco-SP e Cruzeiro Basquete-MG, campeão e vice-campeão da Liga Ouro, respectivamente, completam as 20 equipes. A primeira parte segue sendo classificatória, com os 20 clubes se enfrentando em turno e returno. Assim como nos anos anteriores, os 16 melhores colocados avançam aos playoffs, que serão disputados em séries melhor de cinco jogos.