Fortaleza BC contrata Jelena e terá primeira treinadora mulher da história do NBB

Além disso, ela também passa a ser a segunda pessoa mais jovem a treinar um time no NBB. Em sua carreira como técnica, Jelena tem no currículo passagens em diversos times da Euroliga, como Estrela Vermelha, Panathinaikos, Fenerbahce, Real Madrid.

Após anunciar a saída de Flávio Espiga, o Fortaleza BC agiu rápido e oficializou a contratação da técnica Jelena Todorovic. Com 31 anos de idade, a sérvia-australiana se tornará a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de uma equipe masculina de basquete no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em outros momentos, Jelena atuou como desenvolvedora pessoal de jogadores, dentre eles Giannis Antetokounmpo, astro da NBA pelo Milwaukee Bucks, Patty Mills, Josh Giddey e Nick Calathes. Agora no Carcalaion, a sérvia-australiana chega para liderar o projeto como treinadora principal.



“Estou orgulhosa de anunciar que sou a nova técnica principal do Fortaleza Basquete Cearense. Estou super honrada de me juntar a esse time e a Liga Nacional de Basquete. É uma das ligas mais prestigiosas da América do Sul. O basquete brasileiro em geral tem uma longa tradição, paixão e talento. Meu objetivo nesta temporada é encher a arena com o máximo de fãs possíveis para construir um time forte e unido”, ressaltou Jelena Todorovic.