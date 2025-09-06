Brasil x Itália no vôlei feminino: semi do Mundial ao vivo

Brasil x Itália no vôlei feminino: veja onde assistir à semi do Mundial ao vivoApós boa estreia, Brasil enfrenta hoje Itália, a partir das 9h30min; veja detalhes das seleções de vôlei feminino no Mundial de 2025
A seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta a Itália neste sábado, 6, pela semifinal do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei.
A partida será disputada na cidade de Bangkok, na Tailândia, e inicia às 9h30min (horário de Brasília).
Confira os detalhes do Brasil contra a Itália em busca da vaga na final:
Brasil x Porto Rico: onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV2, na TV fechada, e pela VBTV, plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).
Brasil x Itália: como estão no Mundial de vôlei 2025
O time liderado por Gabi Guimarães está em busca de título inédito na competição. As brasileiras venceram os cinco jogos que disputaram neste Mundial, superando Grécia, França (2 vezes), Porto-Rico e República Dominicana.
Agora, a seleção brasileira busca mais uma vitória para garantir sua vaga na final do campeonato.
Para o duelo com as italianas, a capitã relembrou último confronto contra a Itália e destacou esperança.
"A gente vai pegar a Itália, e a gente tem a chance de fazer um jogo diferente do que foi na VNL. Vejo muito potencial no nosso time, a gente tem que acreditar no nosso time", acrescentou a ponteira.
Brasil x Itália: retrospecto no vôlei feminino
No retrospecto do confronto, a Itália é um adversário poderoso. No Mundial 2025, perdeu apenas um set em cinco jogos, eliminando Eslováquia, Cuba, Bélgica, Alemanha e Polônia.
Além disso, a Itália defende uma invencibilidade de 34 jogos sem derrota no vôlei feminino. O time é o atual bicampeão da Liga das Nações (VNL) e campeão Olímpico, levando o ouro em Paris 2024.
A última derrota que a seleção sofreu aconteceu justamente para o Brasil, na segunda semana da VNL 2024.
De todo modo, o Brasil também chega a semifinal com gás. A seleção na atual edição do Mundial perdeu apenas três sets em cinco partidas.
O embate entre Brasil e Itália será um esperado reencontro pouco mais de um mês após a decisão da VNL. Na ocasião, as italianas levaram o título ao vencerem as brasileiras por 3 sets a 1, de virada.
Brasil x tália - Campeonato Mundial Feminino de Vôlei
- Data: sábado, 6 de setembro
- Local: Bangkok, na Tailândia
- Horário: 9h30min (horário de Brasília)
- Onde assistir ao vivo: SporTV2 e streaming: VBTV (plataforma da FIVB)
Sobre o Campeonato Mundial Feminino de Vôlei
As disputas por medalhas acontecem neste domingo, 7:
- O duelo pelo terceiro lugar, que vale o bronze, está marcado para 5h30min.
- Já a grande final tem início às 9h30min, ambos segundo o horário de Brasília.
O Mundial de Vôlei Feminino 2025 começou no dia 22 de agosto e vai até 7 de setembro.
A Tailândia é a sede da competição e a capital, Bangkok, recebe os jogos do mata-mata.