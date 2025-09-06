Brasil x Itália no vôlei feminino: semi do Mundial ao vivo

Seleção brasileira avança para as semifinais e busca título inédito no Mundial Feminino de Vôlei 2025 / Crédito: Volleyball World

A seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta a Itália neste sábado, 6, pela semifinal do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. A partida será disputada na cidade de Bangkok, na Tailândia, e inicia às 9h30min (horário de Brasília).

Confira os detalhes do Brasil contra a Itália em busca da vaga na final: Brasil x Porto Rico: onde assistir ao vivo A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV2, na TV fechada, e pela VBTV, plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Brasil x Itália: como estão no Mundial de vôlei 2025 O time liderado por Gabi Guimarães está em busca de título inédito na competição. As brasileiras venceram os cinco jogos que disputaram neste Mundial, superando Grécia, França (2 vezes), Porto-Rico e República Dominicana. Agora, a seleção brasileira busca mais uma vitória para garantir sua vaga na final do campeonato.

Para o duelo com as italianas, a capitã relembrou último confronto contra a Itália e destacou esperança. "A gente vai pegar a Itália, e a gente tem a chance de fazer um jogo diferente do que foi na VNL. Vejo muito potencial no nosso time, a gente tem que acreditar no nosso time", acrescentou a ponteira. Brasil x Itália: retrospecto no vôlei feminino No retrospecto do confronto, a Itália é um adversário poderoso. No Mundial 2025, perdeu apenas um set em cinco jogos, eliminando Eslováquia, Cuba, Bélgica, Alemanha e Polônia.

Além disso, a Itália defende uma invencibilidade de 34 jogos sem derrota no vôlei feminino. O time é o atual bicampeão da Liga das Nações (VNL) e campeão Olímpico, levando o ouro em Paris 2024. A última derrota que a seleção sofreu aconteceu justamente para o Brasil, na segunda semana da VNL 2024. De todo modo, o Brasil também chega a semifinal com gás. A seleção na atual edição do Mundial perdeu apenas três sets em cinco partidas.