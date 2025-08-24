Brasil x França no Mundial de Vôlei: onde assistir ao vivo e horário

Brasil x França no Mundial de Vôlei Feminino: onde assistir ao vivo e horárioO Brasil disputa contra a França na fase de grupos pelo Mundial de Vôlei Feminino. Confira detalhes do confronto que pode definir a liderança do Grupo C
A seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta a França neste domingo, 24, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. A partida será disputada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, a partir das 9h30min (horário de Brasília).
Na estreia do campeonato, o Brasil venceu a Grécia por 3 sets a 0 na manhã desta sexta-feira, 22. Já a França superou Porto Rico por 3 sets a 1.
Confira os detalhes do confronto que pode definir a liderança do Grupo C.
Brasil x França: onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV2, na TV fechada, e pela VBTV, plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).
Brasil X França no Mundial de Vôlei Feminino: veja retrospectos
As seleções que se enfrentam neste domingo nunca foram campeãs do Mundial de vôlei feminino. Porém, têm retrospectos distintos na história da competição, que teve a primeira edição disputada em 1952.
A seleção brasileira é dona de cinco medalhas: quatro pratas e um bronze, indo ao pódio em quatro das últimas cinco edições do campeonato.
Já a França ainda não sentiu o gosto de ganhar uma medalha e participa apenas pela terceira vez do Mundial Feminino de Vôlei. O país retorna ao evento após mais de 50 anos de jejum. Na última edição em que esteve presente, finalizou na 20ª colocação.
Brasil e França se enfrentaram recentemente, na Liga das Nações, em duelo no dia 10 de julho. O Brasil não teve vida fácil, mas venceu a França por 3 a 2 (23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11).
Brasil x França - Campeonato Mundial Feminino de Vôlei
- Data: domingo, 24 de agosto
- Local: Chiang Mai, na Tailândia
- Horário: 9h30min (horário de Brasília)
- Onde assistir ao vivo: SporTV2 e streaming: VBTV (plataforma da FIVB)
Mundial de vôlei feminino: quem são as selecionadas de Zé Roberto
Nesta segunda-feira, 18, o técnico José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras que disputam o campeonato:
Ponteiras
- Gabi
- Helena
- Júlia Bergmann
Centrais
- Diana
- Lorena
- Júlia Kudiess
- Luzia
Opostas
- Rosamaria
- Kisy
- Tainara
Levantadoras
- Macris
- Roberta
Líberos
- Laís
- Marcelle
Datas do Mundial de vôlei feminino
Confira agenda de jogos:
- 22 de agosto - Brasil x Grécia - 9h (de Brasília)
- 24 de agosto - Brasil x França - 9h30 (de Brasília)
- 26 de agosto - Brasil x Porto Rico 9h30 (de Brasília)
- Oitavas de final: 29 de agosto a 1º de setembro
- Quartas de final: 3 e 4 de setembro
- Semifinais: 6 de setembro
- Decisão da medalha de bronze e final: 7 de setembro