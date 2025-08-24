Brasil x França no Mundial de Vôlei: onde assistir ao vivo e horário

Seleção brasileira busca título inédito no Mundial Feminino de Vôlei / Crédito: Alexandre Loureiro / COB

A seleção brasileira de vôlei feminino enfrenta a França neste domingo, 24, pela segunda rodada da fase de grupos do Campeonato Mundial Feminino de Vôlei. A partida será disputada na cidade de Chiang Mai, na Tailândia, a partir das 9h30min (horário de Brasília). Na estreia do campeonato, o Brasil venceu a Grécia por 3 sets a 0 na manhã desta sexta-feira, 22. Já a França superou Porto Rico por 3 sets a 1.

Confira os detalhes do confronto que pode definir a liderança do Grupo C. Brasil x França: onde assistir ao vivo A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV2, na TV fechada, e pela VBTV, plataforma de streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei (FIVB). Brasil X França no Mundial de Vôlei Feminino: veja retrospectos

As seleções que se enfrentam neste domingo nunca foram campeãs do Mundial de vôlei feminino. Porém, têm retrospectos distintos na história da competição, que teve a primeira edição disputada em 1952. A seleção brasileira é dona de cinco medalhas: quatro pratas e um bronze, indo ao pódio em quatro das últimas cinco edições do campeonato.

Já a França ainda não sentiu o gosto de ganhar uma medalha e participa apenas pela terceira vez do Mundial Feminino de Vôlei. O país retorna ao evento após mais de 50 anos de jejum. Na última edição em que esteve presente, finalizou na 20ª colocação. Brasil e França se enfrentaram recentemente, na Liga das Nações, em duelo no dia 10 de julho. O Brasil não teve vida fácil, mas venceu a França por 3 a 2 (23/25, 25/21, 17/25, 25/21 e 15/11). Brasil x França - Campeonato Mundial Feminino de Vôlei Data: domingo, 24 de agosto

domingo, 24 de agosto Local: Chiang Mai, na Tailândia

Chiang Mai, na Tailândia Horário: 9h30min (horário de Brasília)

9h30min (horário de Brasília) Onde assistir ao vivo: SporTV2 e streaming: VBTV (plataforma da FIVB) Leia mais Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela, datas, horários dos jogos e mais Sobre o assunto Mundial de Vôlei Feminino 2025: tabela, datas, horários dos jogos e mais