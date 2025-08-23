Brasil brilha com "Evidências" no Mundial de Ginástica e conquista prata inédita no Rio de Janeiro

Brasil brilha com "Evidências" no Mundial de Ginástica e conquista prata inédita no Rio de JaneiroA equipe liderou a competição durante boa parte do tempo, mas as japonesas conseguiram superar a alta pontuação brasileira
O Brasil conquistou neste sábado, 23, uma medalha de prata inédita no Mundial de Ginástica Rítmica, realizado no Rio de Janeiro. Diante da torcida brasileira na arena, que apoiou até mesmo entoando as músicas escolhidas pelas atletas, o resultado foi histórico para o país, que pela primeira vez subiu ao pódio da disputa geral por conjuntos e, "nessa loucura", quase beliscou a medalha de ouro.
Na primeira rotação, com três bolas e dois arcos, a equipe formada por Maria Eduarda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio alcançou 27,850 pontos e chegou a ter liderança parcial. A apresentação foi embalada pela música “Evidências”, clássico de Chitãozinho & Xororó, e levou a torcida ao delírio.
A decisão, contudo, ficou para a segunda apresentação. O Brasil recebeu 27,400 pontos, totalizando 55,250. O Japão, que havia ficado atrás na primeira passagem, conseguiu uma execução mais precisa na etapa final, somou 55,550 no total e ultrapassou as brasileiras, ficando com o ouro. A Espanha completou o pódio com 54,450.