Leclerc conquista 1ª pole da Ferrari no ano, e Bortoleto alcança melhor posição na carreira

Paulista da Kick Sauber passou ao Q3 pela terceira vez na carreira e largará na sétima posição, à frente do tetracampeão Max Verstappen

A segunda posição ficou com o australiano Oscar Piastri, da McLaren, com 1m15s398. Seu companheiro de equipe, Lando Norris, fez o tempo de 1m15s413 e será o terceiro.

Pela primeira vez nesta temporada, a Ferrari estará na pole position para uma corrida. O monegasco Charles Leclerc conquistou a pole após uma bela volta de 1m15s372, e largará na primeira posição no GP da Hungria de Fórmula 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia mais Mascotes de Ceará, Fortaleza e Ferroviário estarão presentes na Corrida Uninassau

Sobre o assunto Mascotes de Ceará, Fortaleza e Ferroviário estarão presentes na Corrida Uninassau

Mais uma vez, o brasileiro Gabriel Bortoleto classificou em uma condição melhor do que seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg, 19º colocado. Por sua vez, o paulista da Kick Sauber passou ao Q3 pela terceira vez na carreira e largará na sétima posição, à frente do tetracampeão Max Verstappen. Além disso, foi a melhor qualificação do brasileiro até aqui.

A corrida do Grande Prêmio da Hungria, realizado no circuito de Hungaroring, será neste domingo, 3, às 10 horas (de Brasília).

Veja o grid completo para o GP da Hungria de Fórmula 1: