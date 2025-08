Mascotes de Ceará, Fortaleza e Ferroviário estarão presentes na Corrida Uninassau

No início do percurso, Vozão, Juba e Tutuba — mascotes de Ceará, Fortaleza e Ferroviário, respectivamente — estarão a partir das 6 horas incentivando os corredores na largada do trajeto, na rua Germano Frank, em frente à sede da instituição.

A Uninassau Parangaba irá realizar sua primeira corrida de rua neste domingo , 3, em Fortaleza. Além dos atletas e adeptos do esporte, três personalidades do futebol cearense estarão presentes na largada da atividade física.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a prova, haverá uma atração musical para animar os corredores. Além disso, os participantes terão acesso à área de confraternização e recuperação, entrega de medalhas e brindes, ações de saúde e bem-estar e ao espaço institucional Uninassau.

As entregas dos kits da corrida serão na sede da faculdade, na rua Germano Frank, 613, Parangaba, com duas datas disponíveis. No dia 1º de agosto, a retirada ocorre entre 9 horas e 19 horas da manhã; no dia 2, entre 9 horas e 15 horas.

As inscrições estão encerradas. Iniciando na rua Germano Frank, o trajeto do evento também contempla a avenida Bernardo Manuel e conta com sua linha de chegada na avenida Silas Munguba.

Serviço:

1ª Corrida Uninassau Parangaba

Data: 3 de agosto de 2025

Horário: Largada às 6 horas com aquecimento às 5h45min

Local: Rua Germano Frank — Uninassau Parangaba

Distância: 5 km