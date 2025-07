Esposa de lutador cearense preso por agressão expõe rosto ferido e desabafa: "Sou sobrevivente"

"Meu nome é Samara Mello, sou esposa do Godofredo Pepey e também sou sobrevivente de violência doméstica. Quero dizer o que muitos jamais vão dizer: a violência doméstica é real no mundo dos esportes e, na comunidade de esportes de combate, ainda é um tabu que poucos têm coragem de mencionar. Não podemos mais fingir que isso não existe. A violência doméstica vem de muitas formas: física, emocional, mental, sexual e financeira e nenhuma delas é aceitável”, escreveu a vítima.

Samara Mello, esposa do lutador cearense de MMA Godofredo Pepey, preso por violência doméstica , expôs nas redes sociais uma foto com o rosto machucado e compartilhou um desabafo sobre os episódios de agressão que teria sofrido. A publicação foi feita em seu perfil oficial no Instagram.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Pepey foi preso na última segunda-feira, 30, em Deerfield Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, acusado de sequestro e violência doméstica contra Samara. O lutador responde a diversas acusações criminais no estado da Flórida, entre elas sequestro com lesão corporal, intimidação de vítima, agressão doméstica por estrangulamento, obstrução de comunicação com as autoridades e violência doméstica.

Desde a prisão de Pepey, Samara vem recebendo apoio da Fighting Foundation, organização social liderada pela lutadora brasileira Rosie Gracie, a quem agradeceu na mesma publicação.

“Hoje estou me reerguendo e sou imensamente grata por ter sobrevivido para poder, agora, fazer a diferença na vida de outras mulheres. Sou grata pela comunidade da luta e pelo apoio de organizações lideradas pela Rosie Gracie. Violência doméstica não é um problema particular, é um problema de todos nós”, ressalta Samara.

Quem é Godofredo Pepey

Natural de Fortaleza, o lutador de 38 anos se destacou no mundo da luta após sua participação na primeira temporada do reality “The Ultimate Fighter Brasil”, quando terminou como vice-campeão no peso-pena. No UFC, o cearense disputou 11 lutas, conquistou cinco vitórias e sofreu seis derrotas; Pepey foi dispensado da organização em 2018.