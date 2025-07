Sinner vence compatriota italiano sem dificuldades e avança em Wimbledon

Número 1 do mundo, Jannik Sinner avançou sem sustos para a segunda rodada de Wimbledon nesta terça-feira, 1º, superando o compatriota italiano Luca Nardi — 95º no ranking mundial — em sets diretos. Em um duelo de 1h48min, Sinner não teve dificuldades ao vencer Nardi por três sets a zero, com parciais de 6/4, 6/3 e 6/0.

Na próxima fase, o italiano enfrentará o Aleksandar Vukic — número 93 do ranking —. Vukic venceu o taiwanês Chun Hsin Tsang por três sets a 1. Sinner e Vukic já se encontraram em outras duas oportunidades, ambas favoráveis ao italiano, que venceu os confrontos.