Circuito de inverno da Corrida das Estações em Fortaleza terá 6.500 atletas; diz diretor de prova

“A nossa expectativa é que 6500 atletas participem dessa prova […] O Circuito das Estações é uma prova grande, tradicional. Ele já é o maior circuito de corrida do Brasil. E aqui a nossa média tem sido ótima, ficando entre seis mil e quinhentos atletas até sete mil. É uma prova muito legal de se fazer e com bons resultados aqui em Fortaleza”, revelou o diretor da prova.

Neste domingo, 29, a cidade de Fortaleza receberá o Circuito de Inverno da Corrida das Estações — o maior circuito de corridas de rua do Brasil. Em entrevista ao Esportes O POVO , da Rádio O POVOCBN , o diretor da prova, Rubens Ismael, revelou que a expectativa é de que 6.500 atletas participem da prova.

Para este circuito, corredores amadores e experientes poderão percorrer percursos de 5 km, 10 km e 15 km.

“É esperado uma prova cheia, com um tempo ótimo, que irá nos ajudar bastante. Aqui em Fortaleza, graças a Deus, temos um público que gosta desse esporte, que vem crescendo muito. E nós sentimos esse gosto das pessoas por onde passamos, e aqui não tem sido diferente”, disse.

Em sua 18ª edição, o evento segue com o objetivo de incentivar a prática esportiva. A cada prova completada, os participantes avançam na construção da mandala, formada pelas quatro estações do ano: Verão, Outono, Inverno e Primavera. O desafio completo, inclusive, se tornou um dos maiores atrativos do circuito.

“É sempre importante os corredores se prepararem, ainda mais aqui em Fortaleza com o calor forte. Vir de peito aberto, porque a energia dos atletas é muito grande. Mas, o principal ponto é se divertir. Nos queremos que os atletas saiam daqui realizados”, finalizou o diretor.