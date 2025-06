Retirada de kits da Corrida das Estações começa nesta sexta-feira; confira os detalhes

Etapa "Inverno" do Circuito das Estações vai ocorrer em Fortaleza no mês de junho / Crédito: Reprodução/Circuito das Estações

Os participantes do Circuito das Estações, que será realizado em Fortaleza neste domingo, 29, poderão retirar seus kits a partir desta sexta-feira, 27, no Shopping RioMar Fortaleza, localizado no bairro Papicu. A entrega do material ocorrerá das 10 horas às 20 horas. No sábado, 28, véspera do evento, a retirada também estará disponível, mas em horário reduzido: das 10 horas às 18 horas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para efetuar a retirada, é necessário apresentar o comprovante de inscrição e um documento oficial com foto. Caso a retirada seja feita por terceiros, será exigida a apresentação do comprovante de inscrição e de uma cópia do documento de identidade do inscrito. Leia mais Fortaleza será sede da "Etapa Inverno" do Circuito das Estações no próximo domingo, 29 Sobre o assunto Fortaleza será sede da "Etapa Inverno" do Circuito das Estações no próximo domingo, 29 A largada da prova está marcada para as 5h30min de domingo, no Aterro da Praia de Iracema. As distâncias percorridas serão de 5 km, 10 km e 15 km. No local, haverá diferentes pelotões de largada, organizados conforme o ritmo de corrida de cada atleta. Cada corredor receberá um chip de cronometragem acoplado ao número de peito, que deve ser fixado corretamente na camiseta da prova.