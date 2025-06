João Fonseca vira sobre Zizou Bergs e estreia com vitória no ATP 250 de Eastbourne

O set inicial foi marcado por um duelo parelho e sem quebras de serviço. Ambos os tenistas tiveram oportunidades, mas não conseguiram converter, levando a disputa para o tie-break. No desempate, Zizou Bergs conseguiu reagir mesmo sob pressão do brasileiro. Em um ponto decisivo, ao subir à rede, contou com a sorte: a bola tocou na fita e caiu do lado adversário, garantindo a vitória na parcial.

Em sua estreia no ATP 250 de Eastbourne, nesta segunda-feira, 23, João Fonseca iniciou com uma vitória de virada sobre o alemão Zizou Bergs. Em uma partida de duas horas, Fonseca avançou após anotar 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8) 6/0 6/3. Essa, aliás, foi a primeira vitória do brasileiro na grama em torneios de nível ATP.

Mesmo com a desvantagem no placar, João Fonseca respondeu com um bom volume de jogo no segundo set. Com quebras decisivas no saque do adversário, dominou completamente abrindo 6/0 de vantagem e se recolocando na partida. Na terceira parcial, o carioca manteve o ritmo, quebrou o serviço do belga no segundo game e seguiu firme para garantir a vitória e avançar à segunda rodada da competição.

Na próxima rodada, João Fonseca enfrentará o americano Taylor Fritz, principal cabeça de chave, atual campeão do ATP 250 e quinto colocado do ranking mundial.