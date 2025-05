Calderano X Wang Chuqin ao vivo hoje: transmissão da final do Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano x Wang Chuqi disputam a final neste domingo, em partida pela grande vitória no Mundial com transmissão ao vivo. Saiba onde assistir online e grátis

A grande final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa 2025 acontece na manhã deste domingo, 25, com o brasileiro Hugo Calderano enfrentando o chinês Wang Chuqin , atual número 1 do mundo. A partida será disputada em Doha, no Qatar a partir das 9h30min (horário de Brasília).

Após a semifinal emocionante, Calderano busca agora um título inédito para o Brasil diante de um dos maiores nomes da atualidade na modalidade. Mas ele já assegurou outro feito : um brasileiro pela primeira vez no pódio do Mundial.

Para chegar nesta fase do torneio, o brasileiro superou o chinês Jingkun na semifinal, por 4 sets a 3 no sábado, 24.

No último mês, Calderano venceu a Copa do Mundo de tênis de mesa de forma brilhante. O brasileiro derrotou os três primeiros colocados do ranking mundial em sequência e garantiu o título.

Hugo Calderano está na grande final do Mundial de tênis de mesa, realizado em Doha, no Catar.

Agora, Calderano está na disputa do Campeonato Mundial. A competição é feita a cada dois anos, há quase um século. É o torneio com o maior número de atletas, com 128 nas chaves individuais masculinas e femininas. No esporte, o Mundial só perde para as Olimpíadas na ordem da importância.

Por sua vez, a Copa do Mundo, da qual Hugo é o atual campeão, acontece todo ano desde 1980. Os participantes são os mais bem colocados nos torneios continentais, por isso conta com um número reduzido de atletas se comparado com o Campeonato Mundial.

Por fim, é uma competição que tem somente as disputas de simples, no masculino e feminino, sem os eventos de duplas. Perde em importância para Olimpíadas e Campeonato Mundial. (Com informações da Gazeta Esportiva)